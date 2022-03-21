Нюша вместе с семьей покинула Россию и переселилась в Дубай

Нюша с мужем Игорем Сивовым и детьми. Фото: соцсети.

За последние дни многие знаменитости покинули Россию и уехали за рубеж. К их числу присоединилась и Нюша. Певица вместе с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, переселилась в Дубай. Артистка вышла на связь с поклонниками в своем Telegam-канале и сообщила, что пока не знает, когда вернется на родину. Свое решение уехать из страны Нюша объяснила тем, что ее муж постоянно ездит по загранкомандировкам. А в нынешней ситуации, когда из России очень сложно летать по миру, супруги решили обосноваться за рубежом.

- Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени, - сообщила певица.

Нюша заверила, что душой она по-прежнему с россиянами. И, сидя в Дубае, будет рассказывать поклонникам, как она обживается на чужбине.

- Это не значит, что я перестану поддерживать с вами связь. Я с вами, все хорошо. Буду рассказывать, как мы тут обустраиваемся, - рассказала артистка подписчикам своего блога.

Певица никогда не рассказывала, чем именно занимается ее муж, и почему ему для работы непременно необходимо жить за рубежом. Из открытых источников известно, что 41-летний Игорь Сивов в 2016 году стал главным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU), высшего органа университетского мирового движения. Организация была создана в 1949 году, ее штаб-квартира находится в швейцарской Лозанне. Главная задача ФИСУ - проведение соревнований среди студентов в возрасте до 28 лет. На сегодняшний день организация объединяет 167 стран мира.

Свое решение уехать из страны Нюша объяснила тем, что ее муж постоянно ездит по загранкомандировкам. Фото: соцсети.

Судя по соцсетям Нюши, Игорь Сивов действительно много ездит по миру. При этом спортивный чиновник предпочитает летать в бизнес-классе. Два года назад супруг Нюши объяснил, почему он не собирается экономить на себе. По словам Сивова, к перелетам бизнес-классом он пристрастился благодаря жене.

- Не забывайте, каждый ваш выбор, будь то в пользу Mercedes S class или отечественной Лады, бизнеса или эконома — это энергия. Каждый ваш выбор ведет вас к желаемому. Только благодаря своей жене я в корне переосмыслил все, что связанно с полетами, путешествиями и другими передвижениями. Когда вы экономите НА СЕБЕ, вы экономите на СВОЕЙ ЖИЗНИ. А экономя на своей ЖИЗНИ, вы экономите на ОКРУЖАЮЩИХ. Просто и понятно, - написал Сивов в соцсетях.

Напомним, в декабре Нюша стала мамой во второй раз: певица родила сына. Артистка уже воспитывает дочку, которую она назвала Симбой. Имя девочки вызвало неоднозначную реакцию, поэтому сейчас певица предпочитает не разглашать то, как она назвала своего второго ребенка.