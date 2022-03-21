«Как кошачий корм»: Французский муж Натальи Водяновой раскритиковал русскую еду

Наталья Водянова и Антуан Арно зарегистрировали свои отношения в сентябре 2020 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мама супермодели Натальи Водяновой рассказала, сколько усилий ей пришлось приложить, чтобы покорить сердце мужа ее дочери Антуана Арно. Утонченный француз, сын одного из самых богатых людей планеты как-то приехал в Нижний Новгород, чтобы познакомиться с тещей. Принимая дорогого гостя, Лариса Кусакина провела не один час на кухне и накрыла шикарный стол. Мама Водяновой приготовила традиционные блюда русской кухни. Однако зять-миллиардер не стал есть ни одно из угощений.

- Я готовила пельмени, пироги, оливье, селедку под шубой. Антуану ничего не понравилось, ему все было не вкусно, - рассказала Лариса Кусакина в студии программы «Секрет на миллион». – Я сварила холодец, а он сказал, что холодец похож на кошачий корм.

После ужина Наталье Водяновой пришлось успокаивать мать которая очень расстроилась из-за всего произошедшего.

Мама супермодели Натальи Водяновой рассказала, сколько усилий ей пришлось приложить, чтобы покорить сердце мужа ее дочери Ануана Арно. Фото: кадр видео.

К счастью, предубеждения Ануана Арно распространяются только на русскую кухню. Миллиардер в восторге от русской культуры, музыки и живописи. И даже предложение Наталье он делал на русском языке. Для этого он специально выучил несколько русских фраз. В день рождения Водяновой Арно подарил ей колечко с бриллиантом, встал на колени и сказал на русском языке: «Выходи за меня замуж». Они зарегистрировали свои отношения в сентябре 2020 года. Жених и невеста расписались в здании мэрии Парижа в присутствии мэра города Анн Идальго.

Пара встречалась с 2011 года, у них двое общих детей. Кроме того, Антуан растит троих детей Натальи от предыдущего брака с британским лордом Джастином Портманом. Семья Арно владеет самой роскошной компанией планеты - модной империей Louis Vuitton Moët Hennessy.

Впервые Антуан увидел Наталью в 2008 году – в то время она была замужем за британским лордом Джастином Портманом. Арно тогда возглавлял отдел коммуникаций модного дома Louis Vuitton, а Водянова снималась для рекламной кампании этой марки.

- Наталья этого даже не помнит, - рассказывает Антуан, - А я увидел ее тогда впервые, и у меня буквально отпала челюсть. Она, конечно, красавица, но в ней есть что-то особенное – взгляд, атмосфера. Вокруг нее витает совершенно особая аура.