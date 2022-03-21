Так хочется чужого: Премьер Польши заявил о желании прибрать к рукам имущество россиян

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании властей провести заморозку активов и конфискацию имущества россиян, находящихся в польской юрисдикции.

В республике существуют конституционные ограничения на подобные действия, поэтому польские власти будут искать возможность их обойти.

По словам главы польского кабмина, в самое ближайшее время будет проведена совместная встреча правительства и оппозиции с целью выработать механизмы конфискации имущества российских граждан, находящегося в Польше.

Свои желания Моравецкий объяснил примером Италии, власти которой недавно конфисковали имущество нескольких российских бизнесменов

- Все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране, — попытался оправдать свои намерения Моравецкий.

Ранее на яхту стоимостью около $140 миллионов, принадлежащую крупному бизнесмену из России, был наложен арест в Испании, а власти США пообещали крупное вознаграждение за информацию, которая приведет к конфискации активов российских олигархов.