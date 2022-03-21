Американская конгрессвумен поддержала заявления российских властей о биолабораториях на Украине

Марджори Тейлор Грин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин представила проект «Закона о прекращении распространения биологического оружия, финансируемого налогоплательщиками».

– Поскольку это расстраивает очень многих людей, с которыми я постоянно разговариваю, я представила законопроект, запрещающий финансирование биооружия налогоплательщиками. Что, если странные вспышки вокруг биолабораторий, финансируемых США, являются результатом работы этих лабораторий и проводимой в них работы, – сказала Грин, выступая в Палате представителей Конгресса США.

Информация об украинских биолабораториях, контролируемых и курируемых США, получила распространение после заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об опасениях, что результаты исследования данных лабораторий могут попасть в руки российских военных.

Американские власти, включая Госдеп и Пентагон, тут же на все голоса начали заявлять, что ни каких секретных биолабораторий США на территории Украины нет и не было, но слово не воробей – вылетело.

Ранее о наличии разветвленной сети биологических лабораторий, которые на Украине занимались исследованиями под непосредственным руководством Пентагона, сообщал начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.