Командир ведущего Ми-24 Олег Есман: применили тактику, которую использовали наши отцы в Афганистане

Командир ведущего Ми-24 Олег Есман. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны опубликовало интервью с летчиками группы вертолетов Ми-24, которые эвакуировали экипаж вертолета Ка-52, поврежденного в ходе обеспечения высадки тактического десанта.

Летный состав армейской авиации в составе группы ударных вертолетов выполнял задачи по сопровождению передовой команды вертолетов Ми-8 с личным составом подразделений Воздушно-десантных войск для высадки на одном из аэродромов.

Во время пересечения Днепра по группе вертолетов было совершено порядка 15 пусков ПЗРК. Авиационные экипажи ВКС России, произведя отстрел тепловых ловушек и совершив противоракетные маневры, перестроились в два звена и применили тактику «огненной карусели», нанося непрерывно огневое воздействие по позициям противника стрелковым и ракетным вооружением.

- Был очень плотный огонь. Стреляли «Стингерами», насчитали 10-15 пусков. Мы были первыми на этом аэродроме, удары по нему ранее не наносилось. Приметили тактику, которую использовали еще наши отцы в Афганистане, 8 вертолетов разбились на 2 звена по 4, что позволяет замыкать круг, вести из него постоянный огонь по противнику, который не может ответить. С удаления в 800 метров мне в «лоб» выпустили «Стингер», понимая, что расстояние маленькое, решил, что надо как-то выжить. Переложил вертолет в малый левый крен, заметил, что ракета пошла в двигатель, и резким маневром вправо ушел от ее удара, - рассказал Олег Есман.

Вертолет Ми-24 ВКС России во время выполнения боевого задания на Украине. Фото: Министерство обороны РФ

Олег Есман смог выполнить маневр и увести вертолет от прямого попадания, но ракета взорвалась в районе хвостовой балки. В результате была нарушена работа систем управления, произошел отказ приборов. Летчик принял решение продолжить выполнение поставленной задачи в составе группы, несмотря на плотный огонь подразделений ВСУ со всех направлений.

Ведомый экипаж майора Артема Соколова визуально обнаружил место пуска ракеты ПЗРК «Стингер» по ведущему и уничтожил расчет противника, а ведущий группы Олег Есман уничтожил обнаруженные зенитную установку и БТР противника.

Командир ведомого Ми-24 Артем Соколов. Фото: Министерство обороны РФ

- Стреляли со всех сторон, били как по консервной банке, но аэродром захватили без потерь десанта. Один из «Ка-52» был подбит, сел, а его экипаж вел бой с противником, один из наших пилотов на Ми-24 подобрал экипаж, - вспоминает Есман.

Очень вовремя, так как летчиков сбитого "Ка-52" в этот момент украинские националисты стали обстреливать из миномета.

В течение 7 минут группа ударных вертолетов полностью подавила все выявленные огневые позиции ВСУ, обеспечив безопасную высадку тактического десанта.

В этом бою только экипаж Есмана уничтожил одну зенитную самоходную установку, сжег БТР и подавил расчет миномета, который обстреливал экипаж сбитого Ка-52.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны также опубликовало кадры захваченной в бою бронетехники и вооружения ВСУ захваченных военнослужащими Воздушно-десантных войск при освобождении от националистических подразделений одного из пригородных населенных пунктов Киева.

Отступая перед российским десантом нацбаты бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним.

Техника и вооружение ВСУ, изъятая российскими десантниками, будет передана военнослужащим народной милиции ДНР и ЛНР.