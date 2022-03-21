Жители Балаклеи не выходят из подвалов, так как боятся обстрелов неонацистов

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили гуманитарную помощь в освобожденный от националистических батальонов город Балаклея Харьковской области. Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили гуманитарную помощь в освобожденный от националистических батальонов город Балаклея Харьковской области.

- Груз общим весом 8 тонн включает в себя продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, хлебобулочные и кондитерские изделия, бутилированная питьевая вода. Весь гуманитарный груз был передан нуждающимся жителям, - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны украиснких националистов жители Балаклеи с маленькими детьми вынуждены прятаться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях. Боятся подниматься в квартиры, выходить на улицу, чтобы приобрести продукты. Российские военнослужащие разносят продукты по подвалам жилых домов, чтобы поддержать людей.

- Спасибо большое за то, что не бросаете, помогаете, - благодаря жители города российских военнослужащих за оказанную помощь.

Напомним, в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме.

Штаб оказывает всестороннюю гуманитарную помощь населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, а также обеспечивает безопасную эвакуацию гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.