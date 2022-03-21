Красивая пара: певица Глюкоза вышла в свет с бывшим мужем Светланы Ходченковой

Певица Глюкоза появилась на премьере фильма с Владимиром Яглычем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Чистякова-Ионова, она же Глюкоза, не только певица, но и актриса: начинала в "Ералаше", потом сыграла в комедии "Бабушка легкого поведения", а 24 марта на больших экранах страны выходит семейная комедия "Моя ужасная сестра". У Глюкозы главная роль - ее героиня после развода вновь собирается замуж за любимого мужчину, вот только дети - дочки-ровесницы невесты и жениха всячески пытаются сорвать свадьбу.

Глюкоза, Владимир Яглыч и их экранная дочь София Петрова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Съемочная группа фильма "Моя ужасная сестра". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напарником певицы стал актер Владимир Яглыч - с бывшим мужем Светланы Ходченковой звезда сыграла любовь в кадре и с ним же появилась на закрытой премьере фильма в кинотеатре "Космос". Выглядела Глюкоза безупречно: сияющее красное платье в пайетках, туфли-лодочки, аккуратный макияж. На ее фоне старшая дочка Лида смотрелась настоящей бунтаркой: растрепанные бирюзовые волосы, многочисленные цепи в ушах и на шее, многослойный наряд, небрежно спадающий с плеч. Впрочем, знаменитую маму это не волновало: мол, а как еще надо выглядеть в 14 лет?

Глюкоза с дочкой Лидой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Две дочки главных героев - София Петрова и Марта Кесслер, вместо которой на премьере появилась картонная копия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я строгая мама, но своим детям стараюсь быть, прежде всего, другом. А вообще, в воспитании детей главное - это воспитать себя, - поделилась артистка на камеры. - Лиду я поддерживаю во всех ее экспериментах. Вспоминаю себя в детстве: я и волосы красила, и нос прокалывала, и что только с собой не творила - у бабушки волосы дыбом стояли от моего поведения! Я была даже более хулиганистая.

А вот Владимир Яглыч, в отличие от своей экранной невесты, от репортеров держался на расстоянии. После многочисленных слухов о причине развода со Светланой Ходченковой актер давно не откровенничает с прессой. Однако, в личной жизни у него все сложилось удачно: Яглыч женат на актрисе Антонине Паперной, пара воспитывает четырехлетнюю дочь Еву и сына Даниила, которому скоро исполнится два года.

Актриса Анна Старшенбаум на премьере "Моей ужасной сестры". Фото: Михаил ФРОЛОВ

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