Наталья Подольская призналась в обмане Владимира Преснякова: "Чувствовала себя ужасно"

Под маской Осьминога скрывалась Наталья Подольская. Фото: пресс-служба НТВ.

Большой телекарнавал в самом разгаре: в шоу "Маска" на НТВ добрались до самых ярких участников проекта. В минувшее воскресенье под раздачу попал сияющий Осьминог: сорвав маску с конкурсанта, члены жюри увидели на сцене Наталью Подольскую. Впрочем, сюрприза не получилось: голос певицы узнали все звездные судьи.

О том, на что ей пришлось пойти ради проекта, Осьминог-Подольская рассказала сайту kp.ru.

- Наталья, вы сняли маску – увы или ура?

- Я попадала в номинацию три раза подряд, как будто меня подготавливали к вылету. Первая номинация была шоком, вторая – ужасом, ну а в третий раз я совсем не ожидала быть номинированной. Мне казалось, что у меня такие фантастические номер и песня, я была в себе уверена, и с жюри мы прекрасно пообщались в этот день. Не всегда наше общение складывалось так, как я хотела, но не в этот раз. Поэтому я была очень удивлена, когда вновь попала в номинацию. А затем поняла, что четвертого раза точно не хочу. Поэтому с одной стороны я расстроилась, что покинула шоу, а с другой – рада.

Главный фанат Осьминога - ведущий шоу Вячеслав Макаров. Фото: пресс-служба НТВ.

- "Маска" - это большая авантюра. Вы сразу согласились участвовать?

- Сразу, потому что это очень интересный и творческий проект. В студии ты начинаешь искать новые краски своего голоса, новые тембры, возможности, используешь различные трюки, какие-то мелизмы... Это невероятно захватывающий процесс, поэтому, когда мне поступило предложение стать участницей шоу, я ни секунды не сомневалась.

- А как скрывали от родных свое участие в «Маске»?

- Ох, это была целая история... Я шифровалась от Володи (мужа Владимира Преснякова. - Ред.), наверное, больше месяца. Нужно было уезжать то на примерку, то на подбор музыкального материала, то в студию, потом начались репетиции и записи программ... Я все время изворачивалась и что-то выдумывала, одним словом – врала. Чувствовала себя ужасно при этом. Очень боялась, что Володя что-нибудь заподозрит и начнет, не дай Бог, меня в чем-нибудь подозревать. Мы в семье любим «Маску», с удовольствием смотрим шоу. В итоге муж меня сразу же узнал, потому что мы с ним родные люди.

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- Костюм Осьминога сел на вас, как влитой, или пришлось повозиться?

- На встрече с организаторами проекта мне показали несколько эскизов будущих костюмов. Осьминог был одним из первых, и это была любовь с первого взгляда. Не помню все костюмы, которые мне предлагали, но среди них точно еще была Лошадь. На мой взгляд, Осьминог – один из самых красивых и интересных костюмов, такой женственный, монохромный, мы даже по движениям совпадаем. Тем не менее, иногда мне кажется, что выбор Осьминога был моей ошибкой, потому что в другом костюме, например, в Монстрике, мне бы проще было оставаться неузнанной. Но Осьминог поразил меня своим великолепием, я больше не могла смотреть ни на какие другие маски, хотела только эту.

- А если говорить о комфорте - что вы испытывали, находясь внутри?

- В костюме Осьминога мне было комфортно. Он нетяжелый, очень маневренный, в нем легко. И дышать было нетрудно. Был не очень хороший обзор, но, в принципе, я подстроилась. Мы с ним слились! Костюм не ограничивал мои движения, в отличие, например, от Пончика, он – бедный – вообще шевелиться не может. Многочисленные щупальца не только мне не мешали, а, наоборот, помогали, придавая движениям бОльшую амплитуду.

- Что больше всего пришлось менять: интонации, вокал, походку..?

- Я очень старалась изменить свой голос. Мне кажется, на первых двух программах это мне лучше всего удалось. А вот на третьей и жюри, и зрители меня узнали. Я также пыталась менять интонации, иначе строила фразы, походку мне диктовал сам костюм, поэтому тут ничего изобретать не пришлось. Разговор с жюри нужно было брать в свои руки, поэтому я заранее продумывала концепцию. Наверное, теряется интрига, когда ты на 100% уверен, кто под маской, и становится неинтересно. Это мои личные ощущения.

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