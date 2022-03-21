Минобороны России: под Киевом сдались более 60 офицеров управления войсками Украины

Российские войска блокируют войска украинских националистов в Киеве.

Российские войска блокируют войска украинских националистов в Киеве. Клещи постепенно сжимаются, спецназ выдавливает из пригородов неонацистов. Те, кто еще окончательно не потерял разум - сдаются.

- В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор также заявил, что в ночь на 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка, что под Ровно на Западной Украине, недалеко от границы с Польшей. Там было уничтожено более 80 наемников и националистов.

Это хороший намек тем, кто не перестает накачивать оружием Украину.

Также, высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец, что рядом с границей Беларуси.

Конашенков заявил, что украинские националисты продолжают свои попытки совершить провокации с химическими и отравляющими веществами. Так в городе Сумы по заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака.

- Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались "не в сторону города", - отметил представитель Минобороны России.

И напомнил, еще 19 марта Минобороны предупреждало об этой провокации.

- Хочу в очередной раз подчеркнуть, - Вооруженные Силы России не планировали и не наносят никаких ударов по украинскими объектам хранения или выработки ядовитых веществ. Координаты всех подобных объектов и данные о хранящихся там ядовитых веществах на территории Украины получены нами при захвате боевой документации 4-й бригады украинской национальной гвардии.

За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель СК России поручил срочно возбудить уголовное дело в отношении украинского врача, призвавшего к насилию в отношении пленных российских солдат. Руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооруженных сил России. Такое указание он дал врачам мобильных госпиталей.

Также Минобороны России опубликовало кадры выдвижения подразделений Вооруженных сил России в Сумской области. Подразделения Вооруженных Сил России, в ходе специальной военной операции, продолжают блокирование позиции Вооруженных сил Украины и националистических батальонов а Сумской области.

Колонна бронетанковой техники подразделения ВС РФ совершила марш в район выполнения задач и продолжают развертывание. Разведку маршрута выдвижения и безопасность продвижения колонны обеспечивают беспилотные летательные аппараты разведывательные подразделения на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун". В это время вдоль дорог идет строительство укрепленных блокпостов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Подразделения российских вооруженных сил за ночь продвинулись еще на 4 километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. Там сейчас добивают разрозненные группы националистического батальона "Донбасс".

Подразделения ДНР завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Всего за ночь в данном районе уничтожено до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и 4 автомобиля повышенной проходимости. Кроме того, подразделениями Донецкой Республики ведутся бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и завершается овладение населенным пунктом Верхнеторецкое.

Точечно всю ночь работали группы "ночных охотников" на вертолетах Ка-52 и Ми-28н. В ходе ночных ударов они сожгли 8 танков, 4 БМП и 3 БТР.

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины.

Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочева, шесть зенитных ракетных комплексов "Бук М-1", три артиллерийских орудия "Мста-Б" в районе Вашгород, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны еще два украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

216 - беспилотных летательных аппаратов.

180 - зенитных ракетных комплексов.

1506 - танков и других боевых бронированных машин.

152 - установки реактивной системы залпового огня.

592 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1284 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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