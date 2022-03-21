«Вы нам не безразличны!»: Николай Басков выступил для беженцев из Донбасса

«Золотой голос» поддержал жителей ЛНР и ДНР. Фото: Личный архив Николая Баскова

Николай Басков поддержал беженцев из Донбасса, дал концерт в Доме правительства Московской области.

- Спасибо за предоставленную возможность увидеть ваши глаза, - обратился к залу Николай Басков. - Я понимаю вас, поскольку у меня очень много друзей в Донецке и в Луганске. Самое главное, чтобы вы знали, что мы вас любим, вы наши, вы нам не безразличны. Хочу сегодня подарить вам свои слова поддержки, слова любви и немного творческих эмоций.

Женщины в зале не удержались, заплакали.

Впрочем, Николай не обошёлся и без лирических отступлений, поскольку в зале было очень много женщин с детьми.

Артист вздохнул, мол, пока не создал семью.

- Я так отдаюсь сцене, что пока не устроил свою личную жизнь,-признался Николай.

- Коля, у тебя ещё все впереди, - приободрила Баскова одна из зрительниц.

- Да, я это знаю, все у меня впереди. Мне каждый раз моя бывшая говорит: «У тебя все впереди»,- улыбнулся артист. - Но я настолько влюбчивый и романтичный человек... Хочу для вас петь, чтобы в ваших сердцах и душе никогда не гас свет.

Напомним, Николай Басков вырос в семье военного, поэтому одним из первых поддержал спецоперацию России на Украине. Три поколения семьи Басковых посвятили себя армии. И только Николай решил стать артистом, в чем его поддержала мама, потом и отец.

- Родители никогда не думали, что я буду петь. Отец вообще не считал это профессией, - вспоминает Николай Басков.

- Виктор Басков был скромный, корректный, интеллигентный советский офицер. Он закончил Академию Генерального штаба, служил в Генштабе в чине полковника на генеральской должности, - вспоминал в беседе с kp.ru Сергей Степашин.- Потом Виктор принял решение перейти в Счетную палату, которой я руководил. У нас он работал в инспекции, связанной как раз с военной тематикой. Прекрасно работал, несколько лет.

Очень жаль, что рано ушёл из жизни. Достаточно молодой еще человек, мог бы пожить, послужить.

Напомним: в июле 2019 года Николай Басков потерял отца. Эту трагедию Басков, который был очень близок с отцом, пережил очень тяжело, три года не давал больших интервью.

- Папа болел очень серьезно. У папы был рак мозга, уходил он очень тяжело. На работе я старался держать лицо, быть позитивным, но мне было непросто. Потому что каждый месяц приходили какие-то анализы, папа медленно угасал. И были моменты, когда папа уже не узнавал нас с мамой. Конечно, эту боль я носил в себе, посторонних не посвящал в свою беду. Отец ушел, а эта боль со мной так и осталась...

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