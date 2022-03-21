В студии украинского ТВ сошлись новые "Менгеле и Штрейхер"

Руководитель проекта "мобильный госпиталь" имени Николая Пирогова Геннадий Друзенко. Фото: YouTube

Вечерний прямой телеэфир канала "Украина 24". В студии – некогда известный российский тележурналист Евгений Киселев, "светоч демократии, совесть нации" и прочий "гигант мысли". А в гостях у него "экс-специалист по конституционному праву, активист-майданщик-участник АТО", а сейчас - руководитель проекта "мобильный госпиталь" имени выдающегося хирурга Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

И этот Друзенко с совершенно спокойным видом и ровным тоном сообщает, что "дал приказ врачам кастрировать пленных российских солдат".

- Это тараканы, а не люди, - добавляет он.

А "гигант мысли" Киселев сидит в студии, тоже совершенно спокойно, не волнуется, не протестует, молчит, иногда даже причмокивает губами и кивает головой, соглашаясь со своим гостем.

Телеканал Рината Ахметова "Украина 24", осознав, что только что в эфире прозвучало откровенное признание в самом настоящем военном преступлении, постарался оперативно убрать запись со своего Ютуб-канала, но было уже поздно. Животное, которое руководит украинским "мобильным госпиталем", опознали, и его откровения зафиксированы. Его в сети, кстати, уже прозвали "украинским доктором Менгеле" (кто не знает, знаменитый нацистский врач-палач, проводивший нечеловеческие по жестокости опыты над заключенными в концлагере Освенцим).

Вот только было бы неправильно говорить в этом случае только о новом "Менгеле", обходя стороной роль второго человека в кадре – Евгения Киселева. Которого уже можно смело называть новым Юлиусом Штрейхером (нацистский журналист и публицист, казненный по приговору Нюрнбергского трибунала). Евгений Киселев давно уже не "совесть", не "гигант мысли", да и к демократии не имеет никакого отношения. И он вполне заработал себе на свой срок, когда призывал похищать российских граждан: "Возьмите, арестуйте пяток российских агентов, пусть они и не будут агентами... По подозрению в шпионской деятельности задержите несколько граждан РФ. Не все сотрудники российского посольства защищены дипломатическим иммунитетом. Украдите кого-нибудь". Или вот еще одно откровение от экс-совести нации: "Народ, в большинстве своём, к сожалению, состоит из людей недалёких, ограниченных, невзыскательных, доверчивых и малообразованных — хоть режьте меня, хоть бейте меня, но для кого-то народ — охлос, плебс, толпа, а порой, извините за грубое слово — быдло".

Морали не будет. Мораль давно уже не для этих уголовных персонажей, для которых, в лучшем случае, трибунал и хороший продолжительный срок.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в отношении Друзенко. Но, наверное, Евгений Киселев был зря обойден такого рода вниманием со стороны руководителя СК. Хотелось бы надеяться, что это только пока.