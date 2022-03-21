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Политика21 марта 2022 9:34

В студии украинского ТВ сошлись новые "Менгеле и Штрейхер"

Откровения украинского нациста Друзенко, отдавшего приказ кастрировать русских военнопленных благосклонно выслушал Евгений Киселев
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Руководитель проекта "мобильный госпиталь" имени Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

Руководитель проекта "мобильный госпиталь" имени Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

Фото: YouTube

Вечерний прямой телеэфир канала "Украина 24". В студии – некогда известный российский тележурналист Евгений Киселев, "светоч демократии, совесть нации" и прочий "гигант мысли". А в гостях у него "экс-специалист по конституционному праву, активист-майданщик-участник АТО", а сейчас - руководитель проекта "мобильный госпиталь" имени выдающегося хирурга Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

И этот Друзенко с совершенно спокойным видом и ровным тоном сообщает, что "дал приказ врачам кастрировать пленных российских солдат".

- Это тараканы, а не люди, - добавляет он.

А "гигант мысли" Киселев сидит в студии, тоже совершенно спокойно, не волнуется, не протестует, молчит, иногда даже причмокивает губами и кивает головой, соглашаясь со своим гостем.

Телеканал Рината Ахметова "Украина 24", осознав, что только что в эфире прозвучало откровенное признание в самом настоящем военном преступлении, постарался оперативно убрать запись со своего Ютуб-канала, но было уже поздно. Животное, которое руководит украинским "мобильным госпиталем", опознали, и его откровения зафиксированы. Его в сети, кстати, уже прозвали "украинским доктором Менгеле" (кто не знает, знаменитый нацистский врач-палач, проводивший нечеловеческие по жестокости опыты над заключенными в концлагере Освенцим).

Вот только было бы неправильно говорить в этом случае только о новом "Менгеле", обходя стороной роль второго человека в кадре – Евгения Киселева. Которого уже можно смело называть новым Юлиусом Штрейхером (нацистский журналист и публицист, казненный по приговору Нюрнбергского трибунала). Евгений Киселев давно уже не "совесть", не "гигант мысли", да и к демократии не имеет никакого отношения. И он вполне заработал себе на свой срок, когда призывал похищать российских граждан: "Возьмите, арестуйте пяток российских агентов, пусть они и не будут агентами... По подозрению в шпионской деятельности задержите несколько граждан РФ. Не все сотрудники российского посольства защищены дипломатическим иммунитетом. Украдите кого-нибудь". Или вот еще одно откровение от экс-совести нации: "Народ, в большинстве своём, к сожалению, состоит из людей недалёких, ограниченных, невзыскательных, доверчивых и малообразованных — хоть режьте меня, хоть бейте меня, но для кого-то народ — охлос, плебс, толпа, а порой, извините за грубое слово — быдло".

Морали не будет. Мораль давно уже не для этих уголовных персонажей, для которых, в лучшем случае, трибунал и хороший продолжительный срок.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в отношении Друзенко. Но, наверное, Евгений Киселев был зря обойден такого рода вниманием со стороны руководителя СК. Хотелось бы надеяться, что это только пока.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ