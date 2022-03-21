Видео уничтожения разведбата десантно-штурмовых войск Украины показало Минобороны

В Минобороны отчитались об уничтожении более 100 военнослужащих сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Минобороны опубликовало кадры уничтожения центра подготовки 132 разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области.

- В результате точного ракетного удара был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструктора и наемники. Также выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника центра, - сообщили в Минобороны России.

Отметим, что массированный удар высокоточными ракетами "Калибрами" по населенному пункту Овруч Житомирской области, где размещался Центр подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, наносился в ночь на 20 марта из акватории Черного моря.

- Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников, - отметил тогда официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны России уничтожило сотни украинских националистов, наемников и иностранных инструкторов, которые тренировались убивать на Яворовском полигоне Львовской области.

- Ряд западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников Украины в боевых действиях против подразделений российских войск. Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран, - предупредил тогда же Конашенков.

Генерал-майор подчеркнул, что "все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны", и по ним и впредь будут "наносить точечные удары", как 13 марта в Старичах и Яворовском полигоне Львовской области.

И слово держит: в ночь на 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка, что под Ровно на Западной Украине, недалеко от границы с Польшей. Там было уничтожено более 80 наемников и националистов.

Это хороший намек тем, кто не перестает накачивать оружием Украину.

Также, высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец, что рядом с границей Беларуси.

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