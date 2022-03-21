Наталья Поклонская: Такое чувство, что это сон, и мы скоро проснемся

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗНАК СУДЬБЫ

- Поздравляю, Наталья, у вас только что было сразу два праздника - день рождения и день присоединения Крыма! Удивительное совпадение. Знак судьбы?

- Спасибо! С Крымом навсегда повязана. (смеется)

- У вас хорошее настроение?

- (мрачнеет) Сейчас с настроением у всех не очень. Да, день рождения, да день справедливости для крымчан. Но я не прыгаю от счастья. С учетом ситуации в Украине, невозможно ходить и радоваться, люди-то страдают. Хочу, чтобы поскорее все наладилось. Очень хочу! Я безумно люблю Украину, безумно люблю Россию, это мои две родины. Я сама украинка. И готова сделать все, чтобы был мир. Но (с горечью) что от меня не зависит?

- А от кого?

- Наверное, от всех. Нужны сострадание, взаимопомощь, добро, любовь. Вчера мы с фондом «Доктор Лиза» собрали огромное количество грузов для помощи жителям Украины – лекарства, продукты питания. Неделю назад я была в Херсонской области. И вот в чем парадокс — местных жителей запугивают радикалы, чтобы люди не принимали от России помощь. И я делаю официальное заявление для украинской стороны - я вам передам продукты и лекарства. Чтобы люди жили. Раздайте помощь сами.

- Кто мешает раздавать продукты?

- Не знаю. Там все запуганы - на мобильные телефоны присылают сообщения: СБУ (Служба безопасности Украины — аналог КГБ. - Ред.) ведет наблюдение, отслеживает поведение жителей. Но я хочу сказать украинцам — простые российские граждане сопереживают вам. Дети из российских школ сделали своими руками обереги для детей Украины (показывает пакет с сотнями записок: «Мир всем народам на свете».) Российские дети пишут о любви к украинским ровесникам. Они чистые, светлые.

- Но гремят взрывы...

- Такое чувство, что это сон, и мы все скоро проснемся, и все будет по-другому. Наверное, мы все где-то что-то прошляпили, в чем-то были неправы.

- Какими вы увидели жителей Херсона? О чем они думают?

- О чем они могут думать? Люди сейчас в тяжелейшей ситуации.

- Каким видят простые украинцы свое будущее?

- Очень сложным, если честно.

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ — ФЕЙК ИЛИ НЕ ФЕЙК?

- Но и у нас в России тоже непросто. Депутат Хинштейн придумал новый закон, по которому будут наказывать (до 15 лет) не только за фейки о наших Вооруженных силах, но и о внешнеполитических структурах госвласти, в том числе о Россотрудничестве. Теперь, впечатление, за любое неосторожное слово можно будет сесть в тюрьму?

- Пропаганда с обеих сторон достигла такого масштаба, что превратилось в информационную войну (если еще можно употреблять слово «война). Поэтому даже обсуждение таких инициатив может быть скоро наказуемой.

- Представьте - мы, журналисты, в таких условиях ухитряемся работать. После принятия законопроекта Хинштейна может случиться парадоксальная ситуация — Москва подписывает с Киевом мир, а кто-то из «наипатриотичнейших» граждан возмутится - Россия могла бы получить больше! Ему по закону бац - 15 лет.

- Согласна. И еще, знаете, важный вопрос — кто определяет: фейк это или не фейк? Нужна же экспертиза. И из какой правды исходить? У каждого она своя - каждый подбирает ее под свой размер и вкус. Скажу больше - готовы ли мы, люди, вообще к истине? Сомневаюсь. Каждого устраивает его личная правда, в которую он верит. И наказывать его за это неправильно. Не знаю, может, сейчас то что делается на информационном фронте и оправданно, но я всегда имела свою позицию. С пропагандой противника надо бороться, но запретить всё и вся – опасно. Человек же должен выплеснуть свою эмоцию, высказать свое мнение. В конце концов, мы можем поругаться, потом помириться. Ведь человек имеет право пользоваться своей головой, которая дана ему не только для красоты, но и чтобы думать. Надо пользоваться и своим опытом, разумом, фильтровать информацию из разных источников.

- Может время такое. И мы с вами, Наталья Владимировна, по старинке рассуждаем. Застряли в 2021 году, а сейчас 2022-й?

- Нет, молодежь этого не понимает. У меня дочь, ей 17 лет, она имеет свою точку зрения, которая, может быть, не стыкуется с моей. Это нормально. Это формирование личности. Преследование за мысли и высказывания опасно для нашей молодежи, потому что она более рискованная, более эмоциональная, поэтому ее бы уберечь.

Экс-прокурор Крыма и экс депутат Госдумы прокомментировала ход российской спецоперации и рассказала, что думает о реакции украинцев на происходящее Фото: Иван МАКЕЕВ

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА»

Со всеми санкциями Россия теперь - большой, гигантский Крым? Как оцениваете экономическую ситуацию?

- Может быть, кого-то я расстрою, но я не радуюсь.

- А никто не радуется. Некоторые сахар с прилавков сметают.

- Я сахар не сметаю и не покупаю себе впрок каких-то вещей. Единственное, хотелось бы купить лекарства, которые нужны, но не получилось, потому что их уже проблема достать. Можно потерпеть. Придет какое-то решение вопроса.

- Но есть же крымский рецепт? Вы же в Крыму прекрасно жили 8 лет без Макдональдса.

- Нам-то можно без Макдональдса, но столько людей может остаться без работы - и в основном молодежь. Это с одной стороны. С другой - мы должны развиваться, но при этом отстаивать свои национальные интересы, и я надеюсь и верю, что все наладится. Главное, чтобы закончилась нынешняя история с Украиной, а все остальное как-то разрешится.

- Вы сейчас представляете Россотрудничество, которое считается «мягкой силой» Кремля. Кто выигрывает в информационной войне?

- А мы не можем дать оценку. В нашем информационном пространстве мы ограничены российскими сообщениями. И не можем знать, что заграницей говорят про нас. Только из рассказов заграничных друзей.

- ВПН (технология соединения с соцсетями в обход блокировок. - Ред.) у вас уже есть?

- Есть. В Инстаграм продолжаю размещать информацию, чтобы иностранцы могли услышать нашу позицию. Не ограничивать, не закрывать, а, наоборот, донести людям нашу правду — и показать, что мы протягиваем руку помощи. Но то, что за пределами России информационно Россия проигрывает – сто процентов. Но с другой стороны, лично я стараюсь не верить вообще никакой информации из публичных источников. Я ее делю на тысячу и советую людям делать так же.

- Разве государство заинтересовано, чтобы люди сравнивали, докапывались до правды? Власть должна давать народу обезболивающее.

- Это не обезболивающее. Это усыпляющее. Самое главное для людей в этой информационной войне не потерять человеческое лицо и сострадание. Сохраните себя, человечность, любовь к ближнему. И неважно какой национальности, где живет этот человек. Если ваш родственник или знакомый живет в Украине и находится неделями в бомбоубежище, вы позвоните ему и просто скажите слова поддержки. Не вмешивая в разговор политику. Просто, по-человечески скажите доброе слово - мы тебя любим, переживаем.

- И не спорить?

- Не надо. Потому что люди там в особых условиях. Не мы, а они. Элементарный инстинкт самосохранения, выживания. На этом вырабатывается эмоция обиды. Надо по-человечески поддержать людей.

РУССКИЙ И УКРАИНЕЦ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ

- Как вам новая должность?

- Руководитель у меня замечательный – Евгений Александрович Примаков. Коллектив прекрасный, молодой, инициативный. Мы сосредоточены на правах соотечественников за рубежом. И сейчас - на гуманитарном взаимодействии с Украиной. И вы не представляете, как у меня, украинки, разрывается сердце. А тут еще история с артистами. Переругались, в списки внесены и те, и другие. Я не поддерживаю это. Не должно быть никаких списков, не надо артистов использовать в политических целях… Культура должна не разъединять, а объединять народы. Хотя, зачем я это говорю? (с отчаяньем) Все равно это не будет исполнено...

- Но есть и хорошая новость. Пошла вода в Крым.

- Пошла, да. Надо Северо-Крымский канал полностью отремонтировать и все будет хорошо.

- И как крымчане отнеслись к тому, что теперь, возможно, появится сухопутный проход в Россию?

- Это надо спросить руководителей Крыма. Я даже знаю, что они ответят. Но с учетом нынешней ситуации, особо радоваться не хочется.

- Вы чувствуете единение народа по поддержке спецоперации?

- Единение народа?

- Да, социологи утверждают - 75-80% сейчас поддержки.

- Социологам, наверное, виднее. Я ощущаю единение у русских людей, которые предлагают помощь для простых жителей Украины.

- Поймал себя сейчас на мысли, что быть миротворцем сейчас очень рискованно. Быть голубем мира теперь чуть ли не равно — предателем.

- У Россотрудничества, кстати, символ – белый голубь. А по поводу предательства вы правы. Когда я публикую пост с какими-то добрыми словами – кое-кто из радикальных патриотов, причисляет меня уже к предателям. В Украине та же история. Думаю, нужно иметь разумные рамки чувства патриотизма.

КАК НЕ СОЙТИ С УМА

- В аптеках скупают антидепрессанты.

- Да, я сама покупала.

- Что вы посоветуете, чтобы на фоне этих новостей не сойти с ума?

- Личный пример – мы с ребятами из Россотрудничества разбирали гуманитарку. И целый день не пользовались интернетом. Вечером приезжаю домой подзамученная, и ловлю себя на мысли, что – слава богу, кажется, все заканчивается. Включаю новости – блин. Снова. Можно пить пустырник, чаи разные, но это не помогает. Думаю, надо почаще говорить друг другу – своим близким, о любви. Говорят, слова имеют магическое действие. Слово – это энергия. Давайте побольше говорить доброго и, может быть, мир изменится. Я уж не знаю, если есть такое волшебство но, давайте так и делать. Вместе.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 21 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 марта 2022 года (подробнее)

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