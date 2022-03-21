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21 марта 2022 9:47

Наталья Поклонская: Такое чувство, что это сон, и мы скоро проснемся

Почему жители «освобожденных» территорий Украины боятся брать гуманитарную помощь от России? Замглавы Россотрудничества рассказала об этом kp.ru
Владимир ВОРСОБИН
Владимир ВОРСОБИН
Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская

Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗНАК СУДЬБЫ

- Поздравляю, Наталья, у вас только что было сразу два праздника - день рождения и день присоединения Крыма! Удивительное совпадение. Знак судьбы?

- Спасибо! С Крымом навсегда повязана. (смеется)

- У вас хорошее настроение?

- (мрачнеет) Сейчас с настроением у всех не очень. Да, день рождения, да день справедливости для крымчан. Но я не прыгаю от счастья. С учетом ситуации в Украине, невозможно ходить и радоваться, люди-то страдают. Хочу, чтобы поскорее все наладилось. Очень хочу! Я безумно люблю Украину, безумно люблю Россию, это мои две родины. Я сама украинка. И готова сделать все, чтобы был мир. Но (с горечью) что от меня не зависит?

- А от кого?

- Наверное, от всех. Нужны сострадание, взаимопомощь, добро, любовь. Вчера мы с фондом «Доктор Лиза» собрали огромное количество грузов для помощи жителям Украины – лекарства, продукты питания. Неделю назад я была в Херсонской области. И вот в чем парадокс — местных жителей запугивают радикалы, чтобы люди не принимали от России помощь. И я делаю официальное заявление для украинской стороны - я вам передам продукты и лекарства. Чтобы люди жили. Раздайте помощь сами.

- Кто мешает раздавать продукты?

- Не знаю. Там все запуганы - на мобильные телефоны присылают сообщения: СБУ (Служба безопасности Украины — аналог КГБ. - Ред.) ведет наблюдение, отслеживает поведение жителей. Но я хочу сказать украинцам — простые российские граждане сопереживают вам. Дети из российских школ сделали своими руками обереги для детей Украины (показывает пакет с сотнями записок: «Мир всем народам на свете».) Российские дети пишут о любви к украинским ровесникам. Они чистые, светлые.

- Но гремят взрывы...

- Такое чувство, что это сон, и мы все скоро проснемся, и все будет по-другому. Наверное, мы все где-то что-то прошляпили, в чем-то были неправы.

- Какими вы увидели жителей Херсона? О чем они думают?

- О чем они могут думать? Люди сейчас в тяжелейшей ситуации.

- Каким видят простые украинцы свое будущее?

- Очень сложным, если честно.

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ — ФЕЙК ИЛИ НЕ ФЕЙК?

- Но и у нас в России тоже непросто. Депутат Хинштейн придумал новый закон, по которому будут наказывать (до 15 лет) не только за фейки о наших Вооруженных силах, но и о внешнеполитических структурах госвласти, в том числе о Россотрудничестве. Теперь, впечатление, за любое неосторожное слово можно будет сесть в тюрьму?

- Пропаганда с обеих сторон достигла такого масштаба, что превратилось в информационную войну (если еще можно употреблять слово «война). Поэтому даже обсуждение таких инициатив может быть скоро наказуемой.

- Представьте - мы, журналисты, в таких условиях ухитряемся работать. После принятия законопроекта Хинштейна может случиться парадоксальная ситуация — Москва подписывает с Киевом мир, а кто-то из «наипатриотичнейших» граждан возмутится - Россия могла бы получить больше! Ему по закону бац - 15 лет.

- Согласна. И еще, знаете, важный вопрос — кто определяет: фейк это или не фейк? Нужна же экспертиза. И из какой правды исходить? У каждого она своя - каждый подбирает ее под свой размер и вкус. Скажу больше - готовы ли мы, люди, вообще к истине? Сомневаюсь. Каждого устраивает его личная правда, в которую он верит. И наказывать его за это неправильно. Не знаю, может, сейчас то что делается на информационном фронте и оправданно, но я всегда имела свою позицию. С пропагандой противника надо бороться, но запретить всё и вся – опасно. Человек же должен выплеснуть свою эмоцию, высказать свое мнение. В конце концов, мы можем поругаться, потом помириться. Ведь человек имеет право пользоваться своей головой, которая дана ему не только для красоты, но и чтобы думать. Надо пользоваться и своим опытом, разумом, фильтровать информацию из разных источников.

- Может время такое. И мы с вами, Наталья Владимировна, по старинке рассуждаем. Застряли в 2021 году, а сейчас 2022-й?

- Нет, молодежь этого не понимает. У меня дочь, ей 17 лет, она имеет свою точку зрения, которая, может быть, не стыкуется с моей. Это нормально. Это формирование личности. Преследование за мысли и высказывания опасно для нашей молодежи, потому что она более рискованная, более эмоциональная, поэтому ее бы уберечь.

Экс-прокурор Крыма и экс депутат Госдумы прокомментировала ход российской спецоперации и рассказала, что думает о реакции украинцев на происходящее

Экс-прокурор Крыма и экс депутат Госдумы прокомментировала ход российской спецоперации и рассказала, что думает о реакции украинцев на происходящее

Фото: Иван МАКЕЕВ

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА»

Со всеми санкциями Россия теперь - большой, гигантский Крым? Как оцениваете экономическую ситуацию?

- Может быть, кого-то я расстрою, но я не радуюсь.

- А никто не радуется. Некоторые сахар с прилавков сметают.

- Я сахар не сметаю и не покупаю себе впрок каких-то вещей. Единственное, хотелось бы купить лекарства, которые нужны, но не получилось, потому что их уже проблема достать. Можно потерпеть. Придет какое-то решение вопроса.

- Но есть же крымский рецепт? Вы же в Крыму прекрасно жили 8 лет без Макдональдса.

- Нам-то можно без Макдональдса, но столько людей может остаться без работы - и в основном молодежь. Это с одной стороны. С другой - мы должны развиваться, но при этом отстаивать свои национальные интересы, и я надеюсь и верю, что все наладится. Главное, чтобы закончилась нынешняя история с Украиной, а все остальное как-то разрешится.

- Вы сейчас представляете Россотрудничество, которое считается «мягкой силой» Кремля. Кто выигрывает в информационной войне?

- А мы не можем дать оценку. В нашем информационном пространстве мы ограничены российскими сообщениями. И не можем знать, что заграницей говорят про нас. Только из рассказов заграничных друзей.

- ВПН (технология соединения с соцсетями в обход блокировок. - Ред.) у вас уже есть?

- Есть. В Инстаграм продолжаю размещать информацию, чтобы иностранцы могли услышать нашу позицию. Не ограничивать, не закрывать, а, наоборот, донести людям нашу правду — и показать, что мы протягиваем руку помощи. Но то, что за пределами России информационно Россия проигрывает – сто процентов. Но с другой стороны, лично я стараюсь не верить вообще никакой информации из публичных источников. Я ее делю на тысячу и советую людям делать так же.

- Разве государство заинтересовано, чтобы люди сравнивали, докапывались до правды? Власть должна давать народу обезболивающее.

- Это не обезболивающее. Это усыпляющее. Самое главное для людей в этой информационной войне не потерять человеческое лицо и сострадание. Сохраните себя, человечность, любовь к ближнему. И неважно какой национальности, где живет этот человек. Если ваш родственник или знакомый живет в Украине и находится неделями в бомбоубежище, вы позвоните ему и просто скажите слова поддержки. Не вмешивая в разговор политику. Просто, по-человечески скажите доброе слово - мы тебя любим, переживаем.

- И не спорить?

- Не надо. Потому что люди там в особых условиях. Не мы, а они. Элементарный инстинкт самосохранения, выживания. На этом вырабатывается эмоция обиды. Надо по-человечески поддержать людей.

РУССКИЙ И УКРАИНЕЦ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ

- Как вам новая должность?

- Руководитель у меня замечательный – Евгений Александрович Примаков. Коллектив прекрасный, молодой, инициативный. Мы сосредоточены на правах соотечественников за рубежом. И сейчас - на гуманитарном взаимодействии с Украиной. И вы не представляете, как у меня, украинки, разрывается сердце. А тут еще история с артистами. Переругались, в списки внесены и те, и другие. Я не поддерживаю это. Не должно быть никаких списков, не надо артистов использовать в политических целях… Культура должна не разъединять, а объединять народы. Хотя, зачем я это говорю? (с отчаяньем) Все равно это не будет исполнено...

- Но есть и хорошая новость. Пошла вода в Крым.

- Пошла, да. Надо Северо-Крымский канал полностью отремонтировать и все будет хорошо.

- И как крымчане отнеслись к тому, что теперь, возможно, появится сухопутный проход в Россию?

- Это надо спросить руководителей Крыма. Я даже знаю, что они ответят. Но с учетом нынешней ситуации, особо радоваться не хочется.

- Вы чувствуете единение народа по поддержке спецоперации?

- Единение народа?

- Да, социологи утверждают - 75-80% сейчас поддержки.

- Социологам, наверное, виднее. Я ощущаю единение у русских людей, которые предлагают помощь для простых жителей Украины.

- Поймал себя сейчас на мысли, что быть миротворцем сейчас очень рискованно. Быть голубем мира теперь чуть ли не равно — предателем.

- У Россотрудничества, кстати, символ – белый голубь. А по поводу предательства вы правы. Когда я публикую пост с какими-то добрыми словами – кое-кто из радикальных патриотов, причисляет меня уже к предателям. В Украине та же история. Думаю, нужно иметь разумные рамки чувства патриотизма.

КАК НЕ СОЙТИ С УМА

- В аптеках скупают антидепрессанты.

- Да, я сама покупала.

- Что вы посоветуете, чтобы на фоне этих новостей не сойти с ума?

- Личный пример – мы с ребятами из Россотрудничества разбирали гуманитарку. И целый день не пользовались интернетом. Вечером приезжаю домой подзамученная, и ловлю себя на мысли, что – слава богу, кажется, все заканчивается. Включаю новости – блин. Снова. Можно пить пустырник, чаи разные, но это не помогает. Думаю, надо почаще говорить друг другу – своим близким, о любви. Говорят, слова имеют магическое действие. Слово – это энергия. Давайте побольше говорить доброго и, может быть, мир изменится. Я уж не знаю, если есть такое волшебство но, давайте так и делать. Вместе.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 21 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 марта 2022 года (подробнее)

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