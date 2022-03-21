Что на самом деле случилось с имуществом Бориса Моисеева: правда ли, что артист лишился квартиры за 100 млн

Директор Бориса Моисеева заявил, что певец заключил с ним договор пожизненной ренты Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Поклонники Бориса Моисеева который день переживают за артиста: неужели на седьмом десятке, пережив два инсульта, певец действительно лишился родного дома? Из-за недуга Борис Михайлович давно не выступает, живет скромно, а теперь еще стало известно, что единственной квартирой в Москве - роскошными 120-метровыми апартаментами с дизайнерским ремонтом на Садовом кольце - якобы завладел его директор Сергей Горох. Против него в эфире программы "Ты не поверишь" на всю страну выступил родной брат певца Маркс Толкач, живущий в Канаде. Мол, Моисеев в опасности: его имущество утекает сквозь пальцы.

Для директора артиста, который бок о бок проработал с ним 27 лет, такие обвинения стали неприятным сюрпризом.

- Я хотел внести разъяснение по поводу информации о том, что Борис Михайлович лишился своей московской недвижимости. Борис Михайлович, жил, живет и всегда будет жить в своей любимой московской квартире, - заверил Сергей Горох сайт kp.ru. - Он не оформлял дарственную, не переписывал на меня свою недвижимость. Однако в 2020 году, насмотревшись в пандемию "ужастиков" про дележку наследства, принял решение и предложил заключить со мной договор пожизненной ренты.

По словам директора, поначалу он был категорически против, да и родственники Сергея Гороха эту идею не поддержали. А вот друзья Моисеева, с которыми он обсудил инициативу артиста, оказались за: мол, Борис Михайлович лучше знает, как ему поступить со своей квартирой.

- Я не являюсь ни собственником, ни хозяином московской недвижимости Бориса Михайловича, - признался Сергей Горох. - Но я имею перед ним ответственность и ряд обязательств, прописанных в договоре: например, оплачиваю его расходы, покупаю лекарства, вношу коммунальные платежи. Впрочем, эти обязательства я выполняю с 2010 года, то есть с тех пор, как Борис Михайлович по причине нездоровья был вынужден сократить, а позднее прекратить концертную и гастрольную деятельность.

Объяснил директор и претензии родного брата артиста, который уверял, что долгое время не может связаться ни с Борисом Моисеевым, ни с его помощником, а кроме того, обвинил последнего в продаже ценных вещей из квартиры певца.

- Оказалось, у него были какие-то не те мои телефоны. После выхода передачи я сразу позвонил, спросил: "Марик, откуда вы все это взяли?". Он ответил, что прочитал в интернете, якобы я распродаю антиквариат Бориса Михайловича. Мы все обсудили с Марксом и его супругой Людой, и после этого разговора он передо мной извинился. Он сожалеет о сюжете, который вышел на федеральном канале, - заключил Сергей Горох.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Что такое договор ренты?

- Договор ренты - это практика одиноких людей, которым, как правило, некому завещать свое имущество, - разъяснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Он подписывается для того, чтобы после ухода из жизни человек, в данном случае, директор певца, мог переоформить на себя недвижимость. Судьба ценностей в квартире не описывается и, как правило, переходит к новому владельцу. Видимо, в силу семейных обстоятельств, артист хочет завещать эту квартиру директору, а не брату. В любом случае, владельцем недвижимости по договору ренты Борис Моисеев останется до конца жизни.