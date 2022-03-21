«Денег хватит на три месяца»: Чулпан Хаматова переехала из России в экопоселение в Латвии и осталась без работы

Чулпан Хаматова переехала в Латвию Фото: Алексей БУЛАТОВ

46-летняя Чулпан Хаматова с тремя детьми переехала на ПМЖ в Латвию. Несколько недель назад актриса отправилась в запланированный заранее заграничный отпуск. А уже с отдыха в марте Хаматова прилетела не в Москву, а в Ригу. Теперь артистка сообщила, что возвращаться на родину пока не планирует, хотя денег на жизнь у нее хватит лишь на пару месяцев.

Отсутствие денег у известной актрисы многих удивило. Ведь Чулпан Хаматова до последнего была занята в кассовых спектаклях: в Театре Наций – «Горбачев», «Иранская конференция», «Мастер и Маргарита», «Рассказы Шукшина» и в других; в «Современнике» - «УтроВечер», «Враги. История любви». В кино Хаматова снималась не так часто, как другие звезды первой величины, но гонорары за съемочный день были приличные.

Однако Чулпан Хаматова в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» сообщила, что у нее даже не было денег на дорогу из аэропорта: «Дом стоит в деревне. Даже, чтобы добраться до него, нужна была помощь других людей, потому что денег, чтобы арендовать машину у меня не было. Я очень благодарна каждому, кто мне помогает». Чулпан Хаматова рассказала, что сбережений хватит, чтобы прожить три – четыре месяца без работы.

Деревянный дом Чулпан Хаматовой находится в 80 км от Риги, в экопоселке Аматциемс. Участки здесь типовые — по 50 соток. Дом с землей можно купить за 400 тысяч евро. Фото: СОЦСЕТИ

Где же поселилась Хаматова? Друзья почти десять лет назад посоветовали ей купить землю в экопоселении между Ригой и маленьким городком Цесис. Местный бизнесмен в 80 км от Риги основал экопоселение – продавал землю для обеспеченных иностранцев и местных. Говорят, что земля там десять лет назад продавалась по завышенным для такой глуши ценам. Это уже после все поняли, что заплатили «бешеные деньги» за возможность жить рядом с красивой природой, но очень далеко от цивилизации. Сюда хорошо приезжать отдыхать в отпуск. Хаматова купила землю в 2013-м году. После этого получила вид на жительство в Латвии. Построила на участке в 50 соток дом – 200 кв м. В поселке Аматциемс около 300 коттеджей – все из дерева, нет заборов, кругом деревья, рядом лес и озеро. В поселке есть магазин, салон красоты и ресторан. Среди соседей – русские, французы, бельгийцы, латыши. Прошлым летом готовые дома здесь продавали по 400 тыс. евро.

На школьные каникулы и в отпуск Хаматова последние годы ездила сюда на минивэне – сама за рулем, а рядом три дочки Ася, Арина и Ия. Хаматова не замужем. Поэтому сейчас она с дочками в доме одна. Возможно, что актриса найдет работу по актерской специальности в Риге. Также ей продолжают помогать друзья и знакомые. Есть предложения от зарубежных коллег, но пока ничего конкретного – сценарии, роли и прочие предложения не сформулированы. Хаматова, по ее словам, занимается пока волонтерской работой – помогает советами тем, кто к ней обращается.

Чулпан Хаматова сообщила, что ее отъезд из России не повлиял на работу благотворительного фонда «Подари жизнь»: «Фонд продолжает работать. Я останусь учредителем. В фонде потрясающая команда людей».