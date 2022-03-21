Жена экс-депутата Рады вывезла из Украины 6 чемоданов долларов

Игорь Котвицкий (на фото слева, рядом с Арсеном Аваковым) был депутатом Рады с 2014 по 2019 г.

Поговорка гласит: кому война, а кому мать родна. Пока в Европе простые люди собирают гуманитарную помощь для беженцев, украинские политики спасают все, что «нажито непосильным трудом». Причем так как мужчинам выезжать за границу нельзя, добро тащат жены, подруги и матери.

На днях на пропускном пункте Вилок (там, где Закарпатская область касается Венгрии) пограничники обнаружили у одной женщины 6 чемоданов с 30 млн. долларов и 1,3 млн. евро. Причем украинских таможенников такая ручная кладь совершенно не смутила, богатство засеки уже венгры.

При разбирательстве выяснилось, что наличку везет жена бывшего депутата Рады Игоря Котвицкого Анастасия. Венгры задержали барышню, чтобы она задекларировала всю сумму, а потом отпустили.

- С начала войны через западную границу Украины незаконно вывезли больше 400 млн. долларов. Это я еще не говорю о призывниках, которых пропускают за взятку от 5 до 10 тысяч долларов США, - рассказал в своем фейсбуке украинский политик Денис Ярославский.

Игорь Котвицкий был депутатом Рады во фракции «Народный фронт с 2014 по 2019 год. В политику он пошел, чтобы защитить свой бизнес — коммерсанту принадлежат многие компании в Харькове.

Котвицкий с самого начала 90-х был связан с экс-главой МВД Украины Арсеном Аваковым. До 1996 года он был его водителем. Тогда они вместе захватывали различные харьковские предприятия. Позже Аваков сосредоточился больше на политике, а Котвицкий, оставшись в бизнесе, начали финансировать карьеру партнера.

В 2015-м харьковский коммерсант уже попался на выводе с Украины 41 млн долларов в Панаму. Теперь вот еще 30 млн. обнаружились.

- Коррупция, которая, без сомнения, является вызовом и проблемой для многих стран, на Украине приобрела какой-то уже особый характер, она буквально пропитала, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти, - вот примерно об этом говорил в конце февраля Владимир Путин.

Кстати, у нас такую вольницу прекратили довольно быстро. ЦБ запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов наличными. Источник во Внуково сообщил, что многие VIP-ы пытались улететь на бизнес-джетах, прихватив чемоданы денег. Но таможня теперь тотально проверяет всех, и договориться просто невозможно. Богачи могут либо остаться, либо улететь, оставив наличку в стране.