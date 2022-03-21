Встреча Россия-Казахстан: новые векторы сотрудничества

Делегация Казахстана примет участие в работе юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума-2022

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков провел встречу с Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Казахстана Тимуром Сулейменовым. Стороны обсудили бизнес-сотрудничество, совместные инвестиционные проекты, а также участие Казахстана в ключевых деловых мероприятиях, проходящих на территории России.

- Уверен, что российско-казахстанское сотрудничество будет и далее расширяться. Одним из знаковых проектов, направленных на развитие торгово-экономических отношений, является международный транспортный коридор Север – Юг, часть которого проходит по территории Казахстана. Россия заинтересована в расширении экономического пространства доверия, развитии взаимовыгодного взаимодействия с партнерскими странами, – отметил Антон Кобяков.

На встрече обсудили взаимодействие бизнеса России и Казахстана, было отмечено, что обе страны максимально поддерживают развитие торгово-экономических отношений, что доказывает и рост товарооборота между странами. «У наших стран похожи правовые и налоговые системы, что способствует развитию совместных проектов и наращиванию торговли. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют 17 миллиардов долларов, а казахстанские в России – 4,6 миллиарда. Российский бизнес широко представлен в экономике нашей страны. При этом более 70% взаимных расчетов производится в рублях, что существенно снижает зависимость нашего сотрудничества от колебаний на валютном рынке», - подчеркнул Тимур Сулейманов.

Стороны также обсудили возможность участия делегации Казахстана в мероприятиях юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума в 2022 году.

- Как уже не раз отмечалось, в том числе и в ходе февральского визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, наши страны традиционно связывают по-настоящему прочные союзнические и добрососедские узы. Площадка Форума станет катализатором для наращивания связей и акселератором для сотрудничества, – отметил Тимур Сулейменов.

Тимур Сулейманов также подтвердил, что делегация Казахстана планирует принять участие в Восточном экономическом форуме, кроме того, активно готовится Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств, темой которого станет снятие инфраструктурных ограничений международной торговли.