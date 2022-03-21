Дмитрий Песков: Концерт-митинг в «Лужниках» произвёл очень сильное впечатление и на участников, и на президента

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 21 марта, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля продолжить тему, которую мы начали обсуждать ещё 18 марта.

- ... Дмитрий Сергеевич, вы мне в пятницу сказали буквально следующее: «Я не думаю, что внутренние переживания президента должны быть темой конференц-колла». Когда я спросил, что чувствует глава государства, встречаясь с народом. Это было как раз вот накануне грандиозного концерта-митинга в «Лужниках». И вот в воскресенье, 20 марта, в программе «Москва. Кремль. Путин» мы, собственно, увидели красноречивые кадры: «Любэ» исполняет «Комбат-батяня», и стоит Путин, - очень многое было понятно. Вот теперь можете сказать, какие у Владимира Владимировича у самого оценки, впечатления от этого грандиозного концерта-митинга? И как это, может быть, повлияет на его дальнейшие шаги?

- Ну, по-прежнему считаю, что эмоциональная составляющая не должна быть темой наших конференц-коллов.

Что касается самого мероприятия, это - более чем красноречивая демонстрация той поддержки, которой пользуется президент. Поддержки тех решений, которые принимались и народом Крыма, когда они возвращались в Россию, и руководством страны, когда Крым был принят в состав России.

...Конечно, это та самая поддержка, на которую президент опирается. И которая была весьма и весьма отчетливо продемонстрирована.

- Одно уточнение. А сам Владимир Владимирович делился своими впечатлениями после «Лужников»? Какое на него это все произвело впечатление?

- Подобное выражение поддержки, конечно, производит очень сильное эмоциональное впечатление на всех, кто был в тот день на стадионе. В том числе и на президента.

В этот день от журналистов прозвучал и такой вопрос:

- В преддверии праздничного концерта-митинга обсуждался ли вопрос о том, необходимо ли его проводить, учитывая обстановку и проведение военной спецоперации? Поскольку все это связано с трагедиями, с гибелью людей.

Вот что ответил пресс-секретарь главы государства:

- Дело в том, что митинг - он является, мы тоже об этом сегодня уже говорили, отображением желания людей высказать свою поддержку тому, что происходит. Поводом стал День единения Крыма с Россией.

Но люди высказывают свою поддержку в целом и президенту, и тем нашим ребятам, которые сейчас на Украине ведут операцию.

... В этом была главная задача митинга. И это было искреннее желание тех десятков тысяч людей, которые там (на стадионе «Лужники». - А.Г.) находились.