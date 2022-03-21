Макрон глядит в Наполеоны: удастся ли французскому президенту стать новым лидером Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Раз в год одна из ключевых стран Запада получает нового лидера. В 2020-м консервативная революция в США закончилась, когда Дональда Трампа сменил Джо Байден. В 2021-м после выборов в Бундестаг ушла на пенсию казавшаяся бессменной Ангела Меркель. Теперь — черёд Франции. 10 апреля нынешнего года Пятую Республику ждут президентские выборы.

Сейчас во французских СМИ «украинская история» — тема №1, на которой нещадно ездят все кандидаты в президенты, включая и Макрона. Сайт kp.ru выяснил, кто из них имеет наибольшие шансы выиграть предстоящую битву за Париж.

МАКРОН: ХОЧУ БЫТЬ МИРОТВОРЦЕМ!

Ко вторым в жизни выборам 25-й президент Франции подошёл с толстой папочкой, как говорят юристы, «незакрытых кейсов». Сначала — протесты движения «Жёлтые жилеты» (потрясли Пятую Республику из-за повышения цен на бензин в 2018-19 годах; прекратились из-за ковида, но проблема никуда не делась).

В нынешнем январе Францию поставил на уши «конвой свободы» — митинги европейских дальнобойщиков, блокирующих подъезды к ключевым городам из-за роста цен на топливо. И это было ещё до антироссийских санкций, после чего ценники на заправках рванули в космос.

Почему у Макрона не всё ладится — понятно. До того, как стать президентом, он два года был министром экономики Республики. И… всё. Ни участия в местных выборах в качестве регионального политика, ни других серьёзных постов, где можно получить управленческий опыт. Да, до этого Макрон работал в международных банковских структурах, снискав прозвище «финансовый гений». Но управлять страной — сложнее, чем банком, где ты можешь нажать на кнопку и получить кредитные деньги из воздуха.

Неудивительно, что молодой хозяин Елисейского дворца столкнулся с неудачами и внутри, и снаружи. Недавно маленькое африканское государство Мали объявило французского посла персоной нон-грата, дав понять, что переориентируется с Парижа на Москву. А ведь Западная Африка — историческая зона французских интересов; это как если бы власти Молдавии выгнали посла России…

Так что украинские события стали для Макрона подарком небес. Вместе с западными СМИ французские журналисты раздули истерию о «российской агрессии», не брезгуя откровенными фейками. И кто же спасёт Европу от «полчищ варваров»? Только он!

Ко вторым в жизни выборам 25-й президент Франции подошёл с толстой папочкой, как говорят юристы, «незакрытых кейсов». Фото: REUTERS

Неудивительно, что за последние три недели рейтинг хозяина Елисейского дворца скакнул на 10 процентных пунктов — до 30%. Теперь он, по данным соцопросов, — безоговорочный лидер президентской кампании.

Но пока победы Макрона ограничиваются медиа-пространством. Стратеги его кампании решили скопировать имидж «Зеленского в бункере» — сделали Эммануэлю фотосессию с брутальной небритостью, в простецкой, но стильной одёжке. Смотри, избиратель, как я переживаю за Украину! Что породило лишь вал карикатур, где Макрона высмеивают за неуклюжую попытку «сыграть в Наполеона».

А его конкуренты на выборах не дремлют.

МАРИН ЛЕ ПЕН: «Я ЗА РОССИЮ… ДАЙТЕ ЕЩЁ ДЕНЕГ!»

Всего кандидатов на пост президента 11, но рейтинг большинства не позволил бы избраться даже в региональный парламент. В первом туре главными соперниками Макрона будут трое: Марин Ле Пен, Валери Пекресс и Эрик Земмур.

Начнём с первой. Непотопляемая Марин Ле Пен — профессиональный и потомственный политик. Некогда в президенты Франции с националистической программой пытался выдвинуться ещё её отец. Да и для самой Марин эти выборы станут уже третьими (предыдущие успехов не принесли — этакая «вечная вторая», как наши Зюганов и Жириновский в одном лице).

Марин Ле Пен вновь поборется за главный пост Франции. Фото: REUTERS

Политика — дело дорогое, на родине (из-за националистической риторики) Марин считают изгоем — поэтому в 2014 году её партия взяла в одном из российских банков кредит почти на 10 млн евро. Давайте, мол, поддержим своих — Ле Пен считалась «пророссийской», в случае победы обещала выйти из НАТО. Что не помешало мадам уже 24 февраля «однозначно и решительно осудить» действия России на Украине.

Ах да! Тот московский кредит ушёл не понятно куда, возвращать его, похоже, никто не собирается…

Что ж, западная система купирует «фактор Ле Пен» очень просто: выставляет вторую женщину-кандидатку, похожую на Марин во всём: от внешности до риторики.

ВАЛЕРИ ПЕКРЕСС: «МИГРАНТЫ-НЕЛЕГАЛЫ, ДОМОЙ!»

Насколько упал рейтинг Ле Пен за минувший год, настолько же выросла поддержка Валери Пекресс. Долгое время та была вполне системным политиком — но теперь стала особенно яростно выступать против бесконтрольной миграции. Известна её фраза:

— Место нелегала — в чартере домой!

Как видите, это напоминает фразы Ле Пен. Можно спорить, является ли одна блондинка «спойлером» другой. (Так на языке политологов называется кандидат с похожей программой, вступивший в гонку, чтобы оттянуть голоса у другого, более опасного оппозиционера в пользу партии власти). Или это ответ на желания масс, которые видят, что политика «открытых границ» в исполнении предыдущих президентов порождает лишь новые проблемы?

С нашей страной Валери познакомилась в 15 лет, когда провела лето в пионерских лагерях Крыма и Прибалтики. Тогда она увлекалась романом Пастернака «Доктор Живаго», пыталась учить русский и симпатизировала СССР. Однако позже «разочаровалась в коммунизме».

Впрочем, по своему политическому происхождению Пекресс ближе не к Ле Пен, а к Макрону: те же самые связи с глобальными элитами. Например, её бывший муж — топ-менеджер известной международной фирмы General Electric. Поэтому сенсаций ожидать не приходится. Операцию ВС РФ госпожа Пекресс так же осудила, потребовала ввести жёсткие санкции, «согласовав их с США и Британией».

Валери Пекресс ополчилась на волны мигрантов. Фото: REUTERS

Что ж, маска сброшена с ещё одной фигуры: очевидно, ни за какую независимость Франции от западных структур Пекресс не выступает — несмотря на весь свой националистический флёр. Даже если она победит, будет тот же Макрон, только в юбке.

ЭРИК ЗЕММУР: «ПРИСОЕДИНИМ БЕЛЬГИЮ!»

А теперь — тёмная лошадка предвыборной гонки. Эрих Земмур — журналист, писатель, «боец» телевизионных шоу и фанат Наполеона. Женат на тунисской еврейке Милене Шичпортич, специализирующейся на банкротстве (то есть опять-таки — связь с глобальными финансовыми элитами).

Сам Земмур — алжирский еврей: как бы сказать помягче, неместный. И при этом — яростно выступает против мигрантов, называя их «убийцами-насильниками». А Бельгию он считает «незаконно отделённой частью Франции». И ведь не поспоришь — франкоязычное меньшинство в Бельгии действительно есть…

Несмотря на такие специфичные убеждения, Земмур пишет колонки и для французских либеральных изданий наподобие «Фигаро». С 2020 года после своих радикальных высказываний находится под прицелом исламских радикалов, которые совершали на него «словесные нападения» на улице. Из-за этого к Земмуру приставили телохранителей по личному распоряжению президента Макрона, с которым «злейший оппонент» периодически созванивается.

Несмотря на специфичные убеждения, Земмур пишет колонки, в том числе, и для французских либеральных изданий. Фото: REUTERS

Как и все французские правые, Земмур был настроен на улучшение отношений с Россией и выход Республики из НАТО. Нашу спецоперацию на Украине, естественно, осудил. Но потом стал выступать с интересными предложениями:

«Франция должна начать срочные переговоры с западными партнерами и Россией для заключения соглашения, которое положило бы конец расширению НАТО на Восток», — сказал он в конце февраля. Избирателям такая риторика нравится, рейтинги Земмура стабильно превышают 10% (по французским меркам это много).

ИТОГО: ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕДРЕШЁН… ИЛИ НЕТ?

Несмотря на багаж проблем, рейтинг Макрона, как мы уже писали, благодаря украинской истерии рвётся ввысь. Ещё полтора года назад Ле Пен его опережала, но теперь действующий президент — лидер по соцопросам.

И пока всё движется к переизбранию. За одним лишь но. По последним данным, рейтинг Макрона — 30%. Выше любого из той самой троицы националистов — но не ДВУХ СРАЗУ. А уже все три оппозиционера вместе — Пекресс, Земмур и Ле Пен — имеют суммарный рейтинг под 40%. То есть второй тур выборов неизбежен. Вероятно, попадут туда Макрон и кто-то из нашей весёлой троицы. И если два выбывших правых кандидата призовут своих сторонников голосовать за оставшегося — положение Макрона станет совсем шатким.