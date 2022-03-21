Путин поручит правительству внести предложения по ускорению выплат «северных» надбавок

В понедельник Владимир Путин принял в Кремле губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В понедельник Владимир Путин принял в Кремле губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Редкий случай — президент почти не говорил о проблемах региона, зато не стеснялся хвалить за успехи.

- ВРП (валовый региональный продукт — Ред.) у вас – 10% рост в прошлом году, да?Промышленное производство вообще выше 16%. Несмотря на климатические суровые условия, сельское хозяйство выросло на 9% с лишним. Строительный сектор на 60% вырос - первое место по России, - российский лидер сам перечислил успехи ЯНАО.

Артюхов не стал портить хорошее начало и продолжил рассказ о своих достижениях:

1. Медицина отметилась диагностическими центрами в грузовиках. Врачи с оборудованием для ЭКГ, флюорографии и остального сами объезжают дальние северные деревни, чтобы проверить здоровье жителей.

2. За десять лет количество многодетных семей увеличилось в 2,5 раза. Добились этого за счет снижения детской смертности. Местным теперь делают бесплатные генетические тесты — они показывают заранее возможные проблемы при беременности.

- Нам нужно по всей России внедрять этот пример, - поддержал Путин.

3. Продажу авиабилетов объединили с базой многодетных семей. Теперь все субсидии рассчитываются автоматически, и люди сразу видят конечную цену. Никакие справки не нужны — многодетная семья распознается компьютером сразу.

- Вы в прошлом году на вручении ордена «Родительская слава» познакомились с семьей, которая хотела на машине ехать через всю страну, - напомнил Артюхов.

- Гавриленко, да? - вспомнил президент.

- Да. У вас это вызвало справедливое опасение, чтобы это путешествие было более комфортным. Они передают большой привет, благодарность – отлично провели время в Сочи.

- Им тоже привет передайте.

В самом конце встречи все же обсудили одну трудность ЯНАО — зарплаты бюджетников. Артюхов рассказал, что в полиции, налоговой службе не хватает молодых кадров. Дело в том, что северные надбавки положены не сразу, а только через какое-то время. Это отпугивает людей без стажа на Севере.

- Мы эксперимент сделали у себя в нашей бюджетной системе. Врачи, учителя, тренеры получают «северные» с первого дня, - сообщил губернатор.

- Считаю, что это справедливо. Обязательно дам поручение Правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее, - поддержал Путин.