Абрамченко: сахара и гречки хватит на всех

В этом году Минсельхоз увеличит посевные площади под сахарную свеклу и гречиху. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у Михаила Мишустина в понедельник. Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом году Минсельхоз увеличит посевные площади под сахарную свеклу и гречиху. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у Михаила Мишустина в понедельник.

- Российский АПК полностью обеспечивает страну основными продовольственными товарами. Никаких предпосылок для дефицита продуктов питания в условиях санкционного давления не наблюдается, - сказала Абрамченко.

Отсутствие во многих магазинах сахара и гречки вице-премьер объяснила не дефицитом, а ажиотажным спросом и попросила не покупать эти продукты впрок.

- Еще в первую волну пандемии наблюдался ажиотажный спрос на сахар и гречку. Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан, мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречкой. Их хватит на всех, - заверила Абрамченко.

Она также рассказала, что аграрии полностью обеспечены российскими семенами основных зерновых культур. Также Минсельхоз ведет переговоры о поставках импортных семян.

Абрамченко рассказала, что на фоне санкций, Россия увеличит поставки импортного продовольствия. Так, Россельхознадзор уже открыл ввоз товаров с более 140 предприятий из Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Турции, Индии, Китая и других стран. По ее словам, речь идет о поставках овощей и фруктов, молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, племенного материала.

Михаил Мишустин поручил правительству продолжать работу по комплексному развитию сельских территорий.

- В этом году планировалось реализовать более 90 проектов в 46 регионах, и надо выполнить их в срок и без сбоев. Речь идет о строительстве и дорог, и школ, медицинских учреждений, об обновлении коммунальной инфраструктуры, появлении новых клубов, спортплощадок, - сказал премьер.