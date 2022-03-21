«И так расхватывают»: магазины отказываются продавать бытовую технику и электронику в рассрочку

Вслед за падением курса рубля, цены на бытовую технику в российских магазинах устремились ввысь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские торговые сети потихоньку начали сворачивать продажу электроники в рассрочку и даже в кредит. В «М-Видео-Эльдорадо» утверждают, что рассрочка у них временно не действует. У других торговых сетях внятно это не говорят, но… В одном из интернет — магазинов, куда корреспондент kp.ru обратилась с вопросом, можно ли у них купить ноутбук в рассрочку, сослались на «технические сложности», в другом предложили «лучше заплатить кредиткой».

С покупкой в кредит тоже не все просто.

- Сначала меня динамили, что-то где-то долго уточняли, переключали с сотрудника на сотрудника, ссылались на «сложности на стороне банка», - рассказывает знакомая, которой на днях приспичило купить телевизор в кредит онлайн (обычная для последних лет операция). - А потом, когда все-таки прислали договор, я сама отказалась. Там почти 30% годовых! Это же обдираловка!!!

Смотрю сайт Сбера, самая низкая ставка по потребительскому кредиту — это если зарплатная карта в этом банке и брать кредит именно через банк, а не через магазин под конкретный товар — 21,9%. А, в принципе, как еще, если ставка ЦБ — 20%?

- Количество предложений рассрочки и кредита на технику снизилось - в первую очередь в связи с нестабильной динамикой ставки ЦБ, - комментирует операционный директор финтех- платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. - Резкий подъем до 20% привел к существенному удорожанию кредитных продуктов. При этом не ясно, как будет действовать Центробанк дальше, пойдет ли он на еще больше ужесточение денежно-кредитной политики и в какой мере. Поэтому и ритейлеры, и банкиры заняли выжидательную позицию — чтобы убедиться, что их условия будут в рамках рынка. А кроме этого, резкий рост ставки ЦБ банально сделал кредиты менее доступными для населения, что, со своей стороны, сказывается на спросе.

Что делать, если прямо сейчас понадобилось купить холодильник или компьютер, а нужной суммы нет? Трагедии, как объясняют эксперты, нет. Никто не отменял кредитные карты со льготным беспроцентным периодом. У многих банков сейчас этот период — в районе ста дней. То есть в течение этого времени проценты на потраченное не начисляются. По сути, это та же рассрочка.

Что касается магазинов, то возможность получить кредит «на месте», как правило, использовалась для того, чтобы подстегнуть импульсивный спрос: увидел — сразу оформил покупку, даже если нужной суммы нет. Ведь если клиент самостоятельно пойдет оформлять кредит в банк — может по дороге и передумать… То же и с рассрочкой — по сути, это вариант скидки от производителя или торговой сети. Сейчас необходимости стимулировать спрос нет, на электронику и бытовую технику он и так ажиотажный. По данным интернет-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, за период с 24 февраля по 14 марта спрос на бытовую технику в среднем увеличился на 123%, на планшеты — почти на 126%, на ноутбуки на 117% с лишним (см. «Только цифры»).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так вырос спрос и цены на электронику и технику для дома

(14 марта и к 24 февраля)

Спрос и цена

Стиральные машины +254,3%/ +50%(популярные модели)

Кондиционеры +239,5%/ +52% (популярные модели)

Варочные панели +177,6%/+91%

Микроволновые печи +175,2%/+44%

Планшеты +125,8%/+23%

Ноутбуки +117,4%/ +54%

Посудомоечные машины +108,3%/+48%

(Данные price.ru)