Четыре причины, почему Центробанк не смог защитить резервы России за рубежом

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Активы российского Центробанка на 22 млрд евро, находящиеся в юрисдикции Франции, «обездвижены». Такое заявление сделал министр экономики и финансов республики Бруно Ле Мэр. По его словам, помимо этого, в стране заблокировали деньги и имущество частных лиц с российскими паспортами. Коснулись индивидуальные санкции 30 человек. У них арестовали, но пока еще не забрали, недвижимость и банковские счета.

Главный вопрос, который волнует сейчас многих. А почему ЦБ не смог предотвратить заморозку таких гигантских сумм? Неужели нельзя было хранить наши резервы в более безопасных местах? Официально в Центробанке ситуацию с резервами не комментируют. Как поясняют эксперты, ЦБ делал все возможное, чтобы спасти сбережения. Но эффект сложность этих операций и эффект неожиданности, похоже, сыграли злую шутку.

Во-первых, резервы государства – как пенсионные накопления. Их принято хранить в самых надежных активах. Доллар и евро – мировые валюты, которые используются в 80% международных торговых расчетов. Плюс у нас и крупных компаний большинство долгов номинированы в долларах и евро. Значит, и заначку нужно было хранить в них. Это самые твердые валюты, которые меньше всего подвержены колебаниям.

Во-вторых, хранить резервы только в золоте и наличной валюте довольно глупо. Это то же самое как хранить слитки или пачки купюр под подушкой. Гораздо выгоднее держать их на депозите в банке, который приносит доход. Для этого ЦБ разместил резервную валюту в банках разных стран, в том числе во Франции. Если речь идет о безналичных средствах и ценных бумагах, то они записаны на счетах в банках тех стран, откуда родом та или иная валюта или гособлигации.

В-третьих, процесс ухода от ценностей геополитических противников шел все последние годы. Но таким статусом до последнего времени обладали только Штаты. Поэтому доля доллара, несмотря на его глобальное значение, была в наших резервах минимальной. На смену ему приходило золото, евро и валюты развивающихся стран (например, того же Китая – см. графику).

В-четвертых, вряд ли ЦБ ставили в известность по поводу спецоперации. А слишком быстро продать гигантские объемы активов даже на международном рынке невозможно. Есть риск обрушить котировки и в итоге продать одни активы слишком дешево, а купить другие слишком дорого. По косвенным признакам аналитики определили, что ЦБ в последние месяцы успел продать часть евро и купить на них юани. Слишком аномальным был рост стоимости китайской валюты. С сентября он подорожал к евро почти на 10%. Но продать весь объем, видимо, не представлялось возможным.

Напомним, ограничения против российского Центробанка ввели еще в конце февраля. А недавно стала известна конкретная сумма «обездвиженных активов». Всего западные страны заблокировали около $300 млрд. Это почти половина тех резервов, которые мы копили долгие годы (на начало февраля в кубышке лежало $643 млрд). Для сравнения, на выходе из кризиса 2008 – 2009 годов сумма резервов была примерно такой же, какой она осталась сейчас. Другими словами, у нас забрали все, что мы откладывали в течение 13 лет. Возможно, были правы те, кто предлагал потратить эти деньги на развитие экономики…

ЦИФРЫ

Где лежали наши резервы

Золотохранилище 21,5%

Китай 14,2%

Япония 13%

Франция 13%

Германия 8,5%

США 7,1%

МВФ и другие международные организации 5,1%

Великобритания 3,9%

Австрия 2,4%

Прочие страны 1,3%

По данным ЦБ на март 2021 года.

P.S. Данные о резервах публикуются с опозданием более чем в полгода. Это сделано специально, чтобы избежать спекуляций.

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