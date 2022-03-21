Компания En+ подняла зарплату на 10 процентов

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Хорошая новость! Компания En+ Group, основанная Олегом Дерипаской, приняла решение о повышении зарплаты для всех сотрудников энергетического и металлургического бизнесов на 10% (в холдинг входят Красноярская, Братская, Иркутская и Усть-Илимская ГЭС Красноярский, Красноярский, Братский и Богучанский алюминиевые заводы, Ачинский глиноземный комбинат – всего почти 2,5 десятка мощных, часто градоообразующих предприятий). За март работники получат уже повышенную зарплату. Кроме того, на 50% будет увеличена доплата на питание для рабочих в регионах.

А как обстоит дело на других предприятиях страны? Да, многим компаниях приходится не сладко, но их руководство продолжает материально поддерживать своих работников…

«ЗА МАРТ УЖЕ БОЛЬШЕ ПОЛУЧИМ»

В 2021 году En+ Group уже дважды повышала зарплаты персоналу - сотрудники в регионах стали получать в среднем 30% на больше. В марте 2022 года - в самое сложное за последние годы для страны время– компания приняла решение еще поднять зарплату. Социальные сети пестрят откликами работников:

«Пару недель назад у наших рабочих советов в Красноярске была встреча с Олегом Дерипаской… не только про кризис рассказывал, но и говорил, что людей надо поддержать. А сегодня узнал, что нам повышают зарплату, причем задним числом, за март уже больше получим».

«Не знаю, что будет дальше с ценами в магазинах, но у нас на ГЭС Дерипаска повысил зарплату. В прошлом году повышали несколько раз, а сейчас было совсем неожиданно».

«Пока у нас в Иркутске безработицы вроде нет. Вроде на ГЭС есть вакансии, звонил оттуда знакомый, говорит, работа есть, зарплата не очень большая, но ее регулярно повышают, в марте уже больше стали получать и еще должны повысить».

РЖД, «ЯНДЕКС»…

Ряд представителей IT-отрасли, - как крупных, так и не очень, тоже объявили о повышении зарплат действующим сотрудникам и найме новых. Например, «Яндекс» объявил, что выплатит своим сотрудникам дополнительную зарплату. Причем, деньги получат весь персонал, включая стажеров и тех, кто находится на испытательном сроке. Кроме того, компания объявила о переводе всех желающих на дистанционный формат работы.

В марте сотрудникам РЖД повысят зарплату на 4,2%. Эта цифра складывается из доиндексации за 2021 год и индексации на основании прогноза роста потребительских цен на 2022 год.

«Это прописано в коллективном договоре компании. Например, в прошлом году с учетом экономических факторов зарплата сотрудников была индексирована трижды», - отмечается в официальном сообщении предприятия.

В РЖД работает более 700 тысяч человек. Зарплату всем индексируют одновременно. Это также касается и работников частных образовательных учреждений и учреждений здравоохранения РЖД, поясняет компания.

40% КОМПАНИЙ ГОТОВЫ ПОВЫШАТЬ

Добавим, что ресурс hh.ru провел онлайн-опрос среди 1000 работодателей по всей России и выяснил, что 55% из них оценивают свое положение на рынке в ближайшей перспективе как стабильное. Почти половина работодателей (47%) отмечают, что в нынешних условиях они стремятся сохранить кадры, но временно не будут принимать новых сотрудников. При этом 38% респондентов продолжают по-прежнему приглашают в свои ряды новых работников. При этом 35% компаний рассматривают плановое повышение окладов, а в 5% уже приняли решение повысить заработную плату.