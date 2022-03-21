Лекарственный шок: гормональных препаратов и инсулина все еще нет в широкой продаже

Некоторых жизненно важных лекарств теперь днем с огнем не сыскать в аптеках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторую неделю препараты для лечения дисбаланса в выработке гормонов щитовидной железы – Эутирокс и L-Тироксин, а также инсулиновые лекарства не достать в свободной продаже в аптеках и в электронных розничных сетях. Товара нет в наличии, поясняют в аптеках, а точно определить дату поставок не берутся. Зато постепенно стали доступны для заказа лекарства – антидепрессанты, спрос на них в последние недели возрос многократно, и снотворные препараты.

ЛЕКАРСТВА БУДУТ, НО С ЦЕНАМИ ПРИДЕТСЯ СМИРИТЬСЯ

- Я бы не назвал текущую ситуацию с лекарствами дефицитом. Это перебои с поставками, которые вызваны ажиотажным спросом последних нескольких недель, - говорит специалист по фармрынку, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. - Прежде всего, ажиотаж связан с лекарствами, необходимыми при хронических заболеваниях, и это понятно. Люди просто пытаются себя обезопасить и делают запасы, понимая, что сейчас сложилась кризисная ситуация и они рискуют остаться без лекарств, либо покупать их уже по другим, более высоким ценам.

Ажиотаж – это эмоциональное отреагирование чувства небезопасности и страха, и он не будет длиться бесконечно.

- Лекарственных препаратов в России достаточно, на складах, как правило, находится полугодовой запас для страны. Понятно, что за две недели этот запас не может быть исчерпан, - отмечает эксперт.

Проблема в том, что если раньше в аптеку приходило пять человек за тем же инсулином или за Эутироксом, то сейчас – приходит пятьдесят. Поэтому в аптеках и на электронных площадках запасы иссякают мгновенно. Товар же лежит на складах производителей, которые удалены от розничных сетей.

- Пока товар будет отгружен дистрибьюторам, пока те довезут его до аптек, проходит время. Но у производителей с препаратами все в порядке, поэтому ситуация нормализуется в ближайшее время, - уверен эксперт фармакологического рынка. - Люди сейчас успокаиваются, приходит понимание, что глобальных санкций в отношении поставок в РФ лекарств не будет и не может быть, а роста цен лекарства есть избежать не возможно, с этим придется смириться.

Перебои с поставками лекарств вызваны ажиотажным спросом последних нескольких недель. Фото: Тимур ХАНОВ

ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ОНКОПАЦИЕНТОВ ХВАТАЕТ, НО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БОЛЬШЕ НЕТ

О том, что ситуация с международным взаимодействием в медицине сейчас стала сложнее, kp.ru рассказал Николай Жуков, врач – онколог, доктор медицинских наук, профессор, специалист по детской онкологии и гематологии медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и преподаватель кафедры онкологии и гематологии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова. Европейское общество урологов прекратило сотрудничество с Россией, многие другие организации настороженно относятся к дальнейшему взаимодействию.

Фармацевтические компании, хоть и продолжают поставлять лекарства на российский рынок, но при этом прекращают клинические исследования в стране, отмечает эксперт.

- Это был большой пласт международного сотрудничества и возможность для пациентов получать и экспериментальное лечение, и иметь доступ к инновационной терапии онкологических заболеваний. Спустя достаточно короткое время многие из этих препаратов регистрируются, а так пациенты имели возможность получать передовое лечение рака еще до регистрации некоторых лекарств, - говорит врач – онколог Николай Жуков.

На вопрос, хватит ли лекарств для онкологических пациентов и на сколько, собеседник «Комсомолки» ответил, что «мы все сейчас зажмурились и ждем».

- Я не думаю, что компании откажутся от поставок препаратов, но вопрос будет в ценах и в доходах бюджета, позволят ли они сохранить оказание помощи на прежнем уровне, - говорит врач.

Сужение пространства для профессионального развития не пойдет медицине на пользу, считает эксперт, и может привести к оттоку молодых врачей в другие сферы деятельности.