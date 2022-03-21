Порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах повышается до 1000 евро

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет повышен с нынешних 200 евро до 1 тысячи евро. Требования к весу посылки останутся прежними - не больше 31 кг. Решение будет действовать до 1 октября 2022 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- Повышение порога беспошлинного ввоза позволит гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах. Это позволит сохранить доступ к привычным товарам для граждан, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств, - сказал Мишустин.

Премьер также отметил, что иностранные онлайн-магазины начали принимать оплату картами «Мир».

- Рассчитываем, что их число будет расти. Важно, чтобы у людей была возможность выбора, - сказал Мишустин.