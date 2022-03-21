Вдове Нурмагомеда Гаджимагомедова вручена Звезда Героя России

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Махачкале вручил звезду Героя России родителям и вдове гвардии старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова, который погиб в бою, в первый день специальной операции на Украине.

- От имени Министра обороны России, начальника Генштаба, коллегии Министерства обороны, всех наших боевых друзей выражаю искренние соболезнования родным и близким. Нурмагомед не просто вошел в историю и ушел в вечность. На его примере тысячи молодых ребят по всей России будут выбирать самую нужную, мужественную, важную профессию – Родину защищать, - заявил родственникам Нурмагомеда во время торжественного награждения замминистра.

Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, отметил, что "героизм Гаджимагомедова шел от сердца, от любви к своей родной земле и основывался на высоких, моральных ценностях, которые дороги для дагестанца.

- На таких высоких, пронзительных примерах, как Нурмагомед, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, которое дала ему семья, и понимаем, как важно с детства привить ребенку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, вырастить честных, неравнодушных и добрых людей, - сказал Меликов.

Напомним, 3 марта 2022 года Указом Президента России Владимира Путина гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).

На следующий день в "Комсомольской правде" был опубликован наградной лист бойца спецназа.

Вот его текст: "Нурмагомед Гаджимагомедов за время прохождения военной службы зарекомендовал себя отлично подготовленным офицером. В 2018 году, менее чем через год после выпуска из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, был направлен в Сирийскую Арабскую Республику, где достойно выполнял свой воинский долг. В 2020 году повторно в течение шести месяцев находился в командировке в Сирии. 24 февраля в колонне батальонной тактической группы офицер выдвинулся для занятия плацдарма, обеспечивающего развертывание сил на южном направлении. При следовании колонны военнослужащие столкнулись с превосходящими силами противника, который, используя жителей населенных пунктов в качестве живого щита, открыл огонь на поражение. Боевая машина, в которой следовал старший лейтенант Гаджимагомедов, была подбита. Нурмагомед мгновенно покинул горящую машину, открыв огонь по нападавшим, что отвлекло их внимание и обеспечило возможность руководимым им военнослужащим рассредоточиться и занять круговую оборону. Во время ожесточенного боя находился на самом опасном участке, уверенно управляя огнем подразделения. Получив тяжелые ранения, продолжал вести огонь по превосходящим силам противника до последнего патрона. Попал в окружение, но при этом, не теряя самообладания, проявил мужество и отвагу и подорвал себя и окруживших его украинских боевиков последней гранатой. Ранения от разрыва гранаты были смертельными. Потомственный офицер, уроженец Дагестана Нурмагомед предпочел погибнуть и забрать как можно больше жизней врагов, но не сдаться неонацистам".

Указом Президента гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Да, старший лейтенант Гаджимагомедов повторил подвиг летчика Романа Филипова, который героически погиб в Сирии в 2018 году.

На основании Указа Президента России, на родине Героя будет установлен бронзовый бюст с соответствующей надписью, а в воинской части, где служил Нурмагомед Гаджимагомедов его имя будет навечно занесено в списки личного состава.

Российские солдаты и офицеры продолжают проявлять мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции. В Минобороны России регулярно доводить информацию о подвигах российских военнослужащих.