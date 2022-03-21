Вера Брежнева сбежала в Польшу

Певица взяла с собой младшую дочь Сару, а старшая Соня живет в США Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева переехала в Польшу. Сбежавшая на чужбину певица активно занимается благотворительной деятельностью, о чем сообщила поклонникам.

Вера Брежнева родилась и выросла на Украине. В юном возрасте она попала в шоу-бизнес. Много лет артистка зарабатывала в России, давая концерты по всей стране. Она редко собирала большие концертные залы. Больше зарабатывала на корпоративах за большие деньги.

Певица сколотила целое состояние и обзавелась роскошной недвижимостью. И вот на днях стало известно, что женщина сбежала из России в Польшу вместе с младшей дочкой Сарой. Старшая Соня давно живет в Америке.

"Душа не перестает болеть, слезы не перестают литься, невозможно привыкнуть к ужасу. Также не могу привыкнуть к тому, сколько доброты есть в людях, ее проявляют знакомые и незнакомые. Сейчас какое-то время плохих новостей, но хороших людей", - взвыла 40-летняя блондинка в блоге.

Вот только российские поклонники не верят в искренность Веры и не одобряют ее поступок. "Наконец эта бездарная певица исчезла из России! Надеемся, мы ее больше не увидим!", "А зачем она сбежала, от кого?", "Какая она лживая и продажная!" - негодует честной народ.

А ведь еще несколько лет назад Вера рассказывала в интервью Вячеславу Манучарову, что не считает себя украинской певицей. Мол, ее творчество связано с российскими слушателями. "Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Более того, когда я пришла в «ВИА Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Еще 16 лет назад я начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру", - откровенничала она.

С 2015 года Брежнева замужем за Константином Меладзе. За это время супруги обзавелись роскошной недвижимостью в Италии, дорогостоящим жильем в Москве с собственным парковочным местом, особняком в Подмосковье, а также двумя квартирами в центре Киева в элитном ЖК со спортзалом, кабинетом и библиотекой.

Наиболее трепетно звезды относятся к своему особняку в итальянском городке Форте-дей-Марми. Вера изучает итальянский язык, чтобы как можно скорее стать полноправным обитателем европейской провинции.

В Подмосковье Брежнева пару лет назад купила особнячок. Дом находится в элитном подмосковном поселке, что в 19 км от МКАД. Площадь двухэтажного коттеджа - 400 квадратных метров. Стоимость домов такой площадью в этом поселке риэлторы оценивают в сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов.