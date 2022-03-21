Жители Мариуполя выходят из города, берут воду и возвращаются в свои квартиры

Спецкор kp.ru Дмитрий Стешин наблюдал как работают гуманитарные коридоры, куда уезжают люди и чем их бомбят украинские военные. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Не все местные знаю про гумкоридоры, а вот вояки в курсе поголовно. Вот вчера выход из Мариуполя на Володарское, Бердянск, Мангул был просто открыт. Вот кто смог выбраться из кварталов через условную линию фронта, тот выходил. И народу на выходе было очень много. Только уезжали не все. Очень много уезжало, но много и возвращалось.

Они не мародрерствовали, а скажем так, военная администрация не препятствовала вскрыть логистические центры, которые под городом. Я смотрел, что люди оттуда тащили - воду. Вы понимаете? Не плазменные панели, коробки с кроссовками, а воду. И они возвращались обратно в город. В свои квартиры.

В то же время совершенно дикий поток на выезд. Я был в Володарском, там тысячи, наверное, беженцев. И все прибывали и прибывали. Там стояли белые грузовики из гуманитарных конвоев, местные МЧС. Людей вывозили в сторону Ростова. Через Донецк. У кого в Донецке родня, можно вылезти. И дальше на Ростов.

Много беженцев в Новоазовске, я сегодня утром ездил, машину заправлял, так там весь город забит машинами с плакатами «Дети» и разбитыми стеклами. Народ гривны меняет. И, наверное, дальше едет на Россию. Ну, а куда еще тут ехать?

Другой вариант - оставаться. Таких немало. У каждого подъезда стоит таганок, что-то варят. Летняя печка из кирпича. Ее топят ветками, которые срубают осколки, выброшенной из окон мебелью.

Выброшенная мебель - это противопожарная мера. Чтобы дома не выгорали полностью. Мне говорят: да, они закопченные, но внутри более-менее целые, мы сделаем ремонт, все заменим, будем дальше жить. Люди в безумии, конечно.

Меня потряс пакет с телом ребенка прямо на развязке, на въезде в Мариуполь, на кольце. Какой-то чехол от одежды или от белья постельного. Там ребенок лежал.

Как у нас в Москве эти комплексы – «Лента», IKEA, у них такой же комплекс гипермаркетов со огромными складскими площадями. Их разбирали.

Еще тут в ходу идиотский новояз. Слово «зачистка» заменили на «проверка». А почему нет? Тут самый настоящий Грозный, Сталинград, я других сравнений не могу найти. Мариуполь дымится без остановки. Там все время долбит артиллерия. Как вчера выяснилось, и у них реактивные системы есть.

Я встретил военкора Семена Пегова - мой старый товарищ. Два слова не успели сказать друг другу, и сразу раз – и под машину. Хорошо, я голову под двигатель засунул – самое удачное место. А Сема лежал, мне в подошву ботинок уперевшись головой. «Градами» накрыло 17-ю больницу.

Самое страшное, за пять минут до этого ко мне подошла женщина с ребенком… (А меня же все принимают за официальное лицо) подошла эта женщина и говорит: «Где взять лекарства?» Я ее отправил в 17-ю больницу. И через несколько минут эту больницу накрывают «Градами». Я только сейчас это все перевариваю.

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