«Ваше обращение основано на другой реальности»: Русская чемпионка мира по пауэрлифтингу Марина Наумова ответила Арнольду Шварценеггеру

Актер и политик Арнольд Шварценеггер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер записал видеообращение для инстаграма, в котором выразил позицию по военной спецоперации России на территории на Украине. Он призвал к миру и рассказал «правду», какой он себе ее представляет. Видеоролик набрал более 5 миллионов просмотров и разлетелся по всему свету.

Долетел он и до России. Где рекордсменка мира среди девушек-подростков в жиме штанги и чемпионка мира по силовому троеборью Марьяна Наумова из Старой Руссы решила ответить Железному Арни. Оказалось, что девушка лично знакома с бывшим губернатором Калифорнии и уже давно обращала внимание знаменитого культуриста на события, происходящие на Донбассе с 2014 года.

Марьяна Наумова и легендарный спортсмен и актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер

— Господин Шварценеггер, я уверена, что вы меня помните, — напомнила спортсменка. — В 2015 году на турнире Arnold Classic в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжав штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, расспрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне таким чутким, добрым и умным. Установить этот рекорд, выжать тяжеленную штангу в тот раз было для меня делом чести и огромной ответственностью. Я везла для вас, господин Шварценеггер, письма и фотографии от детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не смогла спокойно сидеть дома в Москве, когда Украина объявила Донбассу войну. И когда для моих ровесников из Донбасса школьный звонок означал не только веселую перемену, но и начало обстрела и бомбежки. В каждой школе, где я выступала, я общалась с ребятами и рассказывала в первую очередь о вас, о моем кумире и в спорте, и в жизни. Обычный мальчик из бедной австрийской семьи стал известнейшим спортсменом, затем киноактером, затем политиком.

Выяснилось, что при встрече Наумова передала Шварценеггеру папку со сведениями по поводу обстрелов ВСУ мирных жителей Донбасса. И он даже обещал внимательно ознакомиться с данными.

— Я рассказывала ребятам, что весной 2015-го я снова еду в США на соревнования и, возможно, увижу вас, — вспомнила Марьяна. — Ребята, обычные школьники из Луганской и Донецкой республик начали писать письма и слать фотографии с просьбой передать их вам. Они рассказывали Терминатору, как живут на войне, просили помощи, просили самых простых советов. Ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить. Я распечатала фотографии, перевела письма, передала вам конверт. Вы сказали тогда: «Юкрейн. Да-да, я знаю. Я посмотрю, я буду работать над этим». И передали конверт своему помощнику.

Увидев обращение Шварценеггера по ситуации на Украине, девушка была удивлена, что про ДНР и ЛНР там не было ни слова.

— Очевидно, вы не работали с теми письмами, что я передала, хоть и обещали, — предположила Наумова. — Ваше обращение основано на какой-то другой, придуманной реальности. Но правда о том, что было, она в письмах, которые с 2015 года лежат у ваших помощников. Настоящая реальность, Арнольд, на Аллее ангелов в Донецке, где каждый может прочесть имена детей, которых убили мины и пули украинской армии.

Захватившая власть на Украине бандеровщина крушит памятники советским воинам, улицы украинских городов называют именами нацистских преступников, а народу Донбасса, который был не согласен с государственным переворотом, объявили войну, которая за 8 лет унесла более 14 тысяч жизней одних только мирных людей. А то, что господин Зеленский, как вы говорите, еврей, им не помогло. Нацизм не имеет национальности, нацизм — это не от слова «немцы». А русофобия не лучше антисемитизма.

Пытаясь достучаться до Железного Арни, Наумова провела аналогию между положением дел в геополитике и сюжетом «Терминатора».

— Помните, как во второй части «Терминатора» ваш герой отправляется в прошлое, чтобы не допустить создание «Скайнета», который будет виновен в гибели человечества? — спросила девушка. — Военная спецоперация России не имеет цели уничтожить украинский народ. Она направлена на неонацистский «Скайнет», который за эти годы полностью подчинил себе Украину и вот-вот мог превратиться в неуправляемого монстра, опасного для всех соседей, не только для нас. Господин Шварценеггер, найдите и перечитайте те письма, которые дети Донбасса писали вам в далеком 2015 году. В самое ближайшее время я снова собираюсь посетить школы Донбасса. Арнольд, я уверена, там не страшнее и не опаснее, чем в Ираке. Я приглашаю вас увидеть все своими глазами. Не вставайте на сторону «Скайнета», Терминатор. Вам ли не знать, что добро должно быть с кулаками.