Русская любовница 85-летнего Берлускони высказалась о его свадьбе: «Это не настоящий брак!»

Сильвио Берлускони женился на 30-летней Марте Фаскина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 30-летней Мартой Фаскина глава партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони встречается уже два года.

Кто бы мог подумать, что 85-летний политик решится на новый брак. Даже чисто символический.

19 марта на вилле Джернетто под Миланом Берлускони отметил свой союз с молодой подругой.

- Я счастлив, что в этот день со мной рядом дорогие мне люди. Марта помогла мне и дала мне много любви, - обратился политик к гостям.

Таблоиды тут же написали, что Берлускони женился на Марте. Однако русская любовница политика фотомодель Раиса Скоркина развеяла эти слухи.

- Конечно, я поздравила Сильвио, позвонила ему. Но это не настоящий брак , -объяснила kp.ru Скоркина.- Марта -хорошая девушка, и Сильвио хорошо с ней. Вот он и сделал этот праздник для неё. Это «свадьба» для Марты. Сильвио -настоящий джентльмен!

По словам девушки, несмотря на разрыв, ей удалось сохранить дружбу с Берлускони. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним: фотомодель Раиса Скоркина-бывшая возлюбленная Берлускони. Они дружат более десяти лет. Политик был очарован русской красавицей, у них был бурный роман.

- Однажды за обедом, где присутствовали и его друзья, Сильвио повернулся к моей сестре и сказал: «Если бы я был моложе, то схватил бы твою сестру и больше не отпускал до конца жизни! Женился бы!» Я была в шоке... Почему мы не поженились? Он стар для меня. А большие деньги меня никогда не интересовали,-рассказывала в интервью kp.ru Раиса Скоркина.

Фотомодель не скрывает, что Берлускони очень красиво за ней ухаживал.

- Когда я познакомилась с Сильвио, я работала на бывшего владельца «Формулы-1» Фабио Бриаторе. Это один из его близких друзей. Берлускони меня увидел, и я ему очень понравилась. И он мне. Тогда он был очень красивым, не таким еще старым. С мышцами, накачанный. Выглядел лет на 40,-вспоминает Скоркина.-Он сам подошел ко мне и спросил номер телефона. На следующий день он мне позвонил раз 50! Пригласил к себе на ужин на виллу, прислал за мной шофера.

Фотомодель Раиса Скоркина-бывшая возлюбленная Берлускони. Фото: СОЦСЕТИ

Все к моему приезду было усыпано лепестками роз. Было сказочно: играла музыка, свечи и Сильвио с огромным букетом. Подходит ко мне, дарит цветы и протягивает коробочку. Открываю, а там шикарное колье, усыпанное бриллиантами! А мы ведь едва знакомы!

По словам девушки, несмотря на разрыв, ей удалось сохранить дружбу с Берлускони. Дескать, политик очень внимателен и щедр даже к бывшим подругам.

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