"Характеристики убийственны": Почему Запад так встревожили удары "Кинжалами" по базам на Украине

Истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как точечный удар гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» уничтожил в Ивано-Франковской области глубоко под землей хорошо защищенный склад боеприпасов, в основном, поставленных с Запада современных противотанковых и зенитно-ракетных комплексов, а также других современных вооружений, в Старом Свете высказали глубокую обеспокоенность такими действиями России. Почему встревожились политики в Евросоюзе и генералы в НАТО?

Об этом мы спросили капитана первого ранга в отставке Константина Сивкова, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

- Почему точный и убийственный удар «Кинжалом» по объекту в Прикарпатье так встревожил не только Киев, но и Берлин, Брюссель и даже Вашингтон?

- Тут несколько признаков. Многие на Западе до этого момента считали, что «Кинжал» - это виртуальное оружие, которое показывали только в кино.

- Оказалось — не виртуальное. Но этого мало.

- Учитывая характеристики, которыми он обладает, «Кинжал» для Запада представляет серьезную угрозу. В том числе, потому, что средств борьбы с ним у НАТО сейчас нет. Кроме того, на уничтоженном складе была масса оружия, которое было доставлено для ВСУ из Европы и Америки. Теперь все уничтожено. Им надо везти по новой. А это дорого.

- Для них важнее заявленные характеристики русского гиперзвукового оружия - или то, что оно успело уничтожить?

- Характеристики для них убийственны. Но кроме того, они начинают понимать, что русские уничтожили не только этот склад, но еще и 12 других складов. И что силы ВСУ вскоре утратят способность к сопротивлению в принципе. Это стало маркером. В последние дни меньше упор делается на уничтоженной технике, а больше - на разбитых складах техники и ГСМ и базах подготовки.

Украинские войска уже утратили столько техники, что удары, подобные удару «Кинжала», ставят крест на их надеждах. И ВСУ утрачивают способность вести масштабные боевые действия, их укрепленные пункты разрушаются один за другим.

- «Кинжал» уничтожил объект, который при СССР строился как один из центров противоракетной обороны — и потому имел соответствующую степень защиты?

- Да, это был объект стратегического назначения с высоким уровнем противоатомной защиты. Там в советское время хранились ядерные боеприпасы. И вот «Кинжал» его пробил.

- Американцам с их центром управления вооруженными силами под горой Шайенн стоит насторожиться?

- Нет, там много сотен метров скальных пород. Это «Кинжал» не пробьет. Даже прямое попадание малого ядерного калибра их не пробьет при прямом попадании. А встревожены они потому, что Шайенн - он такой один. А все остальные командные пункты, подавляющее их большинство, не так защищены. А потому - уязвимы. Их защита вполне сопоставима с этим пробитым бункером в Ивано-Франковске. И, получается, что они для «Кинжалов» не являются целью, которую нельзя поразить.

- Удар по базе в Прикарпатье «Кинжалом» — это демонстрация и для Запада: не надо шутить с нами?

- Это была не демонстрация, а практическое боевое применение боевого оружия - они получили пример, насколько эффективно это работает.

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