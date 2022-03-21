Лера Кудрявцева впервые раскрыла свой настоящий диагноз: "Не хотела жить"

Лера Кудрявцева столкнулась с серьезным испытанием. Фото: Евгения ГУСЕВА

Лера Кудрявцева всегда откровенна с поклонниками. Телеведущая не боится делиться с публикой горестями и радостями. На днях знаменитость сделала признание о болезни.

Лера Кудрявцева столкнулась с серьезным испытанием. Врачи диагностировали у звезды экрана депрессию. Дошло до того, что знаменитость посещали суицидальные мысли. Она потеряла интерес к жизни, едва не совершила огромную ошибку, которая бы принесла ее близким ужасное горе.

Справиться со своим состоянием блондинка самостоятельно не смогла, потому и обратилась к специалистам. Полтора месяца Кудрявцеву лечили в клинике неврозов. По ее словам, ей было все равно, что происходит в жизни ее родных и друзей. Апатия буквально уничтожала красавицу.

"Могу сказать, что при депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на одежду, на то, как ты выглядишь. Ты ничего не хочешь вообще, жить не хочешь", - призналась она в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Откровения Леры стали настоящим шоком для ее поклонников. Ведь публика наслышана о том, что много лет Лера испытывает проблемы со здоровьем. Не так давно она пожаловалась на тревожное состояние, из-за которого пьет горстями успокоительное. Снимать стресс ей помогает массаж.

Ранее знаменитость говорила, что у нее болит спина, которую она ломала, падая со стремянки, что-то странное происходит с глазами. Участились головные боли, от которых она страдает много лет, пропал сон.