Почему наши звезды не добились успеха на Западе: от "Тату" хотели протеста, а Валерия столкнулась с русофобией

Главным фактором успеха "Тату" была лесбийская история, которую на Западе восприняли как протест против консервативного российского общества Фото: Илья ВАЛИЕВ

Когда и чем закончатся затянувшиеся "отпуска" знаменитостей, которые совпали с началом спецоперации на Украине, не знает никто. Однако, эксперты уверены: наших селебрити на Западе не ждут, и стать мировыми звездами шансов у них примерно ноль.

- Лободе, думаю, будет очень сложно: девушка уже в годах, есть вопросы и к языку, и к произношению, - поделился с kp.ru звездный промоутер Сергей Лавров. - Максим Галкин тоже вряд ли сделает карьеру за рубежом. Прежде всего, потому что у него разговорный жанр - он должен идеально говорить на языке той страны, где захочет остаться.

По словам промоутера, многие наши знаменитости пытались покорить мировые сцены, но в лучшем случае этот успех оказался очень кратковременным.

- Возьмем, например, группу "Тату". Главный фактор их успеха - лесбийская история, которую на Западе восприняли как протест против консервативного российского общества и внутренней политики. Поверьте мне: если бы девчонки просто пели дуэтом без намека на однополую любовь, за границей этот проект никогда бы не выстрелил, - уверен Лавров. - Но постепенно их "любовь" сошла на нет, и это сказалось на популярности. А кроме того, группу добили продюсеры. Когда девчонки ушли от Вани Шаповалова, у них появился новый, совершенно профнепригодный директор. Он срывал концерты и рекламные контракты один за другим - брал предоплату, а обязательства не выполнял. Я в свое время попал с этим человеком на огромные деньги: захотел сделать тур, когда "Тату" гремели в Европе. Принес денег в конверте - шоу-бизнес тогда работал только так - а тур не состоялся. Думаю, и до девчонок деньги не доходили, но за "Тату" прочно закрепилась слава кидальщиков.

Другой пример - Валерия, которая в конце "нулевых" пыталась стать своей на Западе: выпустила англоязычный альбом, проехалась с гастрольным туром по зарубежью, первая из наших звезд появилась на обложке американского журнала "Billboard"...

- У нее были все слагаемые успеха: талант, красота, голос, образ идеальной матери троих детей. Она уважаема, всеми любима, - продолжает Сергей Лавров. - Но оказалось, что ни Европе, ни Америке это неинтересно. Идеальная картинка, не придерешься. А кроме того, русофобство, которое сейчас расцвело буйным цветом, в той или иной мере было всегда. Валерия столкнулась с этим гораздо раньше, чем в 2022 году. Когда в Англии артистка выступала с огромным аншлагом, уже тогда у стен зала стояли люди с политическими плакатами. Именно русофобство помешало Валерии стать мировой звездой.

Многие знаменитости, вкусив "прелести" заграничной жизни, в итоге вернулись на родину. Так, например, Жанна Агузарова в девяностых мечтала покорить Америку, но за пять лет на чужбине дослужилась... до водителя лимузина и в итоге вынуждена была вернуться обратно: только в России ее всегда считали звездой. "Инопланетянка" Агузарова до сих пор вызывает жгучий интерес у наших зрителей.

- Агузарова живет в Москве, у нее хорошая квартира. Человек она простой, ей не нужны дорогие автомобили и прочие атрибуты роскоши. В еде неприхотлива, вегетарианка: достаточно яблочко с лимончиком порезать - обед накрыт. Выступает она крайне редко, но гонорары получает приличные: от 20 до 50 тысяч евро, - отметил звездный промоутер. - А вот гастролировать артистка не хочет, потому что не заинтересована в деньгах. Кстати, ее странность - лишь сценический образ, в обычной жизни она умная и адекватная девушка.

А вот у Натальи Ветлицкой вернуть былую славу в России не вышло. Впрочем, возвращаться домой она не собиралась, планируя усидеть на двух стульях: жить в солнечной Испании, а зарабатывать в России-матушке.

- Когда три года назад Ветлицкая захотела вернуться, оказалось, что поезд уже ушел. Артисты ее эшелона - Шура, Виктор Салтыков, Кай Метов и Лика Стар - сейчас работают задешево: по 200-300, максимум 500 тысяч рублей за выступление, - рассказал Сергей Лавров. - А Наталья не готова была петь и плясать за такие деньги: хотела гонорары по 20 - 50 тысяч евро, как у Агузаровой. Таких сумм ей никто не смог предложить.

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