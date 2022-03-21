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Звезды21 марта 2022 16:10

Почему наши звезды не добились успеха на Западе: от "Тату" хотели протеста, а Валерия столкнулась с русофобией

Промоутер Сергей Лавров перечислил причины невостребованности российских артистов на Западе
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Главным фактором успеха "Тату" была лесбийская история, которую на Западе восприняли как протест против консервативного российского общества

Главным фактором успеха "Тату" была лесбийская история, которую на Западе восприняли как протест против консервативного российского общества

Фото: Илья ВАЛИЕВ

Когда и чем закончатся затянувшиеся "отпуска" знаменитостей, которые совпали с началом спецоперации на Украине, не знает никто. Однако, эксперты уверены: наших селебрити на Западе не ждут, и стать мировыми звездами шансов у них примерно ноль.

- Лободе, думаю, будет очень сложно: девушка уже в годах, есть вопросы и к языку, и к произношению, - поделился с kp.ru звездный промоутер Сергей Лавров. - Максим Галкин тоже вряд ли сделает карьеру за рубежом. Прежде всего, потому что у него разговорный жанр - он должен идеально говорить на языке той страны, где захочет остаться.

По словам промоутера, многие наши знаменитости пытались покорить мировые сцены, но в лучшем случае этот успех оказался очень кратковременным.

- Возьмем, например, группу "Тату". Главный фактор их успеха - лесбийская история, которую на Западе восприняли как протест против консервативного российского общества и внутренней политики. Поверьте мне: если бы девчонки просто пели дуэтом без намека на однополую любовь, за границей этот проект никогда бы не выстрелил, - уверен Лавров. - Но постепенно их "любовь" сошла на нет, и это сказалось на популярности. А кроме того, группу добили продюсеры. Когда девчонки ушли от Вани Шаповалова, у них появился новый, совершенно профнепригодный директор. Он срывал концерты и рекламные контракты один за другим - брал предоплату, а обязательства не выполнял. Я в свое время попал с этим человеком на огромные деньги: захотел сделать тур, когда "Тату" гремели в Европе. Принес денег в конверте - шоу-бизнес тогда работал только так - а тур не состоялся. Думаю, и до девчонок деньги не доходили, но за "Тату" прочно закрепилась слава кидальщиков.

Другой пример - Валерия, которая в конце "нулевых" пыталась стать своей на Западе: выпустила англоязычный альбом, проехалась с гастрольным туром по зарубежью, первая из наших звезд появилась на обложке американского журнала "Billboard"...

- У нее были все слагаемые успеха: талант, красота, голос, образ идеальной матери троих детей. Она уважаема, всеми любима, - продолжает Сергей Лавров. - Но оказалось, что ни Европе, ни Америке это неинтересно. Идеальная картинка, не придерешься. А кроме того, русофобство, которое сейчас расцвело буйным цветом, в той или иной мере было всегда. Валерия столкнулась с этим гораздо раньше, чем в 2022 году. Когда в Англии артистка выступала с огромным аншлагом, уже тогда у стен зала стояли люди с политическими плакатами. Именно русофобство помешало Валерии стать мировой звездой.

Многие знаменитости, вкусив "прелести" заграничной жизни, в итоге вернулись на родину. Так, например, Жанна Агузарова в девяностых мечтала покорить Америку, но за пять лет на чужбине дослужилась... до водителя лимузина и в итоге вынуждена была вернуться обратно: только в России ее всегда считали звездой. "Инопланетянка" Агузарова до сих пор вызывает жгучий интерес у наших зрителей.

- Агузарова живет в Москве, у нее хорошая квартира. Человек она простой, ей не нужны дорогие автомобили и прочие атрибуты роскоши. В еде неприхотлива, вегетарианка: достаточно яблочко с лимончиком порезать - обед накрыт. Выступает она крайне редко, но гонорары получает приличные: от 20 до 50 тысяч евро, - отметил звездный промоутер. - А вот гастролировать артистка не хочет, потому что не заинтересована в деньгах. Кстати, ее странность - лишь сценический образ, в обычной жизни она умная и адекватная девушка.

А вот у Натальи Ветлицкой вернуть былую славу в России не вышло. Впрочем, возвращаться домой она не собиралась, планируя усидеть на двух стульях: жить в солнечной Испании, а зарабатывать в России-матушке.

- Когда три года назад Ветлицкая захотела вернуться, оказалось, что поезд уже ушел. Артисты ее эшелона - Шура, Виктор Салтыков, Кай Метов и Лика Стар - сейчас работают задешево: по 200-300, максимум 500 тысяч рублей за выступление, - рассказал Сергей Лавров. - А Наталья не готова была петь и плясать за такие деньги: хотела гонорары по 20 - 50 тысяч евро, как у Агузаровой. Таких сумм ей никто не смог предложить.

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