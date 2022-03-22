Мат и оправдание нацистов — что пишут в пособиях для украинских школьников

В интернете обсуждают книгу о современной истории Незалежной Фото: Александр КОЦ

В интернете обсуждают книгу о современной истории Незалежной. Называется она: «История Украины 1914-2014. Материалы к учебнику для учащихся общеобразовательных школ». Автор издания не получил одобрение министерства образования (поэтому официально это не учебник), что, впрочем, никак не мешает свободной продаже.

В описании скромно сказано: «Издание подготовлено с учетом новейших достижений украинской и зарубежной историографии. Представлены объективная информация и взвешенные оценки. Книга предназначена для всех, кто хочет знать настоящую, неискаженную историю родного государства».

Что ж, посмотрим, что сейчас на Украине считают объективной, неискаженной историей.

«После того, как нацистская Германия и большевистский Союз развязали Вторую Мировую войну, Польша была поделена между этими агрессорами».

Ну начинается. Теперь уже мы развязали главную бойню в истории человечества. Еще автор тактично умолчал, что нынешняя Украина получила все свои западные территории как раз благодаря «агрессору». Действительно, зачем об этом лишний раз вспоминать?

Кроме этого, как-то так получилось, что в войне участвовала некая абстрактная Россия, к которой Украина не имела никакого отношения. Точнее, всех жителей Незалежной тупо заставили оборонять Киев.

«Когда началась Вторая мировая война, наш народ не имел собственного государства, а потому украинцам пришлось воевать в составе чужих государств: преимущественно тех, которые до войны оккупировали какую-то часть украинских земель».

Выходит, весь героизм, который на войне показали украинцы, совершался из-под палки. Прадеды умирали не за родину, а потому что их заставили большевики из Москвы. Так теперь рассказывают детям, совершенно обесценивая жертвы предков.

Зато автор перечисляет все «подвиги» украинских националистов. Тут и «добровольцы», которые ехали в Рейх служить в зенитных войсках. «Они отражали налеты тяжелой авиации западных союзников, из-за которых гибли сотни тысяч гражданских жителей немецких городов (ох уж эти невинные немцы - Ред.)».

Рядом фото украинцев в немецкой форме.

В книге упоминаются и коллаборационисты, воевавшие на стороне Гитлера против Красной армии. Они надеялись, что Германия проиграет в войне, после чего получится создать независимую Украину. Так автор оправдывает войну против своих же.

«После обучения немцы отправили дивизию под Броды, где она в июле 1944 года в жестоких боях с советскими войсками понесла большие потери. Уже тогда немало уцелевших воинов перешло к УПА (запрещенная в РФ экстремистская организация - прим. ред.)», - это автор про дивизию СС «Галичина», состоявшую из украинских националистов.

Заканчивается книга 2014-м годом, присоединением Крыма и началом конфликта на Донбассе. Естественно, русские тут захватчики и оккупанты, а власти в Киеве только выполняют волю народа.

События 8-летней давности иллюстрированы украинским пропагандистским плакатом. На нем русские нарисованы в виде колорадского жука. Снизу матерный стишок. Естественно, брань никак не замазана.

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