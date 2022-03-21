Минобороны: неонацистов на Украине выбьют "Кинжалами"

Украинские националисты продолжают использовать жилые кварталы населенных пунктов и социальные объекты в качестве "живого щита" Фото: СОЦСЕТИ

- Украинские националисты продолжают использовать жилые кварталы населенных пунктов и социальные объекты в качестве "живого щита" для размещения своих артиллерийских систем и ведения массированного огня по российским военнослужащим, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, и обратил внимание СМИ, что даже на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим.

Местные жители сфотографировали и выложили в интернет фотографии, как реактивные системы залпового огня украинские военные расставляют среди жилых домов, ведут огонь оттуда, а потом прячутся на крытой стоянке торгового центра, которую до сегодняшней ночи использовали в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.

На видеокадрах объективного контроля с российского беспилотника хорошо видно, как под торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет.

- Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре, - заявил Конашенков, и обратил внимание, что по жилым зданиям удары не наносятся.

Представитель Минобороны России был вынужден прокомментировать слова советника офиса Украинского Президента Михаила Подоляка.

- Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и, ни в коем случае, не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы. Свидетельств людей об этом масса и одно из них мы только что представили, - пояснил журналистам Конашенков.

Генерал-майор похвалил авиационные ракетные комплексы "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами которыми были уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов "Точка-У" в Западной Украине.

- Хочу обратить внимание, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал" осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут. За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии, боевая часть ракеты комплекса "Кинжал" уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет, - рассказал Конашенков.

И также сообщил, что ракеты гиперзвукового комплекса "Кинжал" обладают невидимостью и неуязвимостью для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника. Так что никакие даже самые современные средства противовоздушной обороны НАТО не помогут.

- Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено, - предупредил Конашенков, и напомнил, что ракеты "Кинжал" применяется с обычной боевой частью, но при определенных обстоятельствах могут нести разный тип заряда.

Генерал-майор еще раз обратился к господину Подоляку, и заметил, что у современной российской армии и флота есть и "многие другие вооружения, которые позволят решить любую боевую задачу". После чего попросил его лучше позаботится о мирных гражданах Украины, которые не могут покинуть города из-за действий СБУ и неонацистов, которые используют мирных жителей в качестве "живого щита" или "пушечного мяса".

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