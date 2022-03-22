«У нас тут свой курс доллара - 95 рублей»: Придется ли России из-за санкций одеваться на «черкизонах», как в 90-е

На «Садоводе» можно найти цены, которых больше нигде нет. Фото: Александр РОГОЗА

В начале марта сообщили о приостановке работы Zara, H&M, Mango, Bershka, Pull & Bear и другие бренды. Многие забеспокоились: где ж мы теперь одеваться в модное будем?

В соцсетях оптимисты народ утешают: мол, хоть на бирках и было написано, что сделано в условной Испании, по факту отшивается все в Китае или Турции. А с этими странами у нас торговые границы открыты. В случае чего - повезут напрямую на рынки. Ну что — возвращаемся в 90-е, когда вся страна одевалась на своих «черкизонах»?

Чтобы проверить, еду на «Садовод», крупнейший вещевой рынок в России.

Вот так выглядят представители новой профессии закупщиков, которые здорово упростили жизнь оптовикам из регионов. Фото: Александр РОГОЗА

РЕПЛИКИ И ПАЛЕНКА

На «Садоводе» уже сейчас можно отыскать довольно приличные по качеству реплики (в народе называется «паленка») кроссовок Nike и New Balance (первые временно «ушли» из России, вторые пока заявлений, кажется, не делали). Цены - от 2200 рублей. При этом можно еще и торговаться.

- Реплики обуви, которые хорошие, это все в Турции делают, - объясняет продавец-азербайджанец. - Но такой товар всегда был на рынке, до всех этих санкций-шманкций.

Еще из узнаваемых логотипов - сумки итальянских брендов. Тоже не из Италии, конечно. А вот образцов Zara или Bershka найти на «Садоводе» не удалось.

- Может, где-то и есть, но я не знаю, - резюмировал один из торговцев с интонацией товарища Саахова, вещающего про «где-то высокого в горах, не в нашем районе». - Основная часть товаров здесь - другой ценовой категории, попроще.

Еще пару лет назад, говорят, покупателей на рядах было больше. Все ушли в интернет? Фото: Александр РОГОЗА

МЭЙД ИН КИРГИЗИЯ

Основная география одежды, которой торгуют на самом большом рынке Москвы - фабричный Китай, Турция, Россия, Беларусь и Киргизия. Среднеазиатская республика всего за несколько лет неожиданно стала важным игроком в швейной индустрии.

- Я с собой много товара привезла, - рассказывает сидящая за столиком в контейнере Ольга Шамова, этническая русская из Киргизии, приехавшая расторговаться. - У нас там и целые фабрики работают, и отдельные цеха. Шьют на Россию и Казахстан.

По словам Ольги, мастера бывшей союзной республики запросто передирают популярные модели больших брендов, выпуская нечто реально похожее, но за очень доступные деньги. Конкурентная цена складывается из невысокой - если сравнивать с Россией и даже нынешним Китаем - стоимостью рабочей силы.

- Более того, некоторые российские фирмы иногда размещают заказы на крупные партии пошива именно в Киргизии - встречала здесь на «Садоводе» одежду, которая совершенно точно у нас сшита, я даже знаю где, но на бирках написано «Сделано в России».

Если верить торговке, наши фирмы нередко хантят заграничных швей в свои российские цеха.

- В Киргизии хорошая швея, которая работает быстро и качественно, может 30-40 тысяч рублей в месяц получать. А тут - 100-120 тысяч. Тем более, что внутри ЕАЭС (Евразийский экономический союз) ей даже патент покупать не нужно, - говорит Шамова.

Без грузчиков на рынке никуда. Фото: Александр РОГОЗА

КУДА ДЕВАЛИСЬ ОПТОВИКИ ИЗ РЕГИОНОВ

Больше половины продавцов, которых я опросил на «Садоводе», божатся, что за последние три недели, когда курсы валют начали выплясывать джигу-дрыгу, цены на свои товары ни разу не поднимали.

- Но это касается только товара, который уже приехал, - объясняют. - А новые поставки, конечно, будут дороже. Например, если несложные платья из той же Киргизии мы закупали по 900 рублей, сейчас они стоят 1300.

Те же, кто цены все-таки поднял, говорят о росте на 10-20%.

Кстати, в предыдущий раз я приезжал на «Садовод» в разгар пандемии (границы с Китаем были закрыты, ничего нового из Поднебесной не везли). И мне показалось, что тогда-то на торговых рядах покупателей было чуть ли не вдвое больше, чем теперь. Почему?

У обитателей рынка есть несколько объяснений.

Во-первых, на фоне санкций и шатаний цен народ немного прижался, затаился. Смотрит, что дальше будет. Лишних денег не тратит.

А во-вторых, последние год-два на «Садовод» приезжает все меньше оптовиков из провинции.

- Обычно рано утром автобусы из регионов с оптовиками приезжают, - рассказывает Алия, торгующая турецкими джинсами. - Со всей страны едут. К нам, например, ехали из Череповца, Мордовии, Дагестана и много еще откуда. Раньше в этих автобусах всегда биток был. А сейчас - всего пол-автобуса. И это в лучшем случае. Бывает, что 3-4 человека из какого-нибудь большого города везут.

Когда работы нет, можно позалипать в телефон, развалившись в собственной тележке. Фото: Александр РОГОЗА

Правда, в соседнем контейнере мне тут же рассказывают, что ничего странного в исчезновении оптовиков нет.

- А какой смысл ехать за тридевять земель, если все можно заказать через интернет? - пожимает плечами женщина. - У нас уже примерно 40% клиентов так покупают.

В рядах время от времени можно увидеть мужчин и женщин с огромными сумками на тележках. Это закупщики.

- Мы здесь, в Москве, собираем заказы от оптовых покупателей в регионах, - объясняет закупщица Елена. - То есть человек нашел в интернете продавца нужного ему товара. Моя задача - приехать на «Садовод», найти нужный контейнер, посмотреть товар, оценить, соответствует ли он тому, что клиент видел на фото. Если все нормально - выкупаю этот товар и отправляю заказчику. Чаще всего «Почтой России» или СДЭК.

Доставка еды - одна из самых востребованных услуг на рынке. Фото: Александр РОГОЗА

«ПРОДАЖИ УПАЛИ? ЭТО У КОГО КАК»

Таджик Олим, работающий в этом оптово-розничном бизнесе с 2006 года (еще на Черкизоне начинал), спокоен как танк.

- Вообще не вижу поводов для паники, - говорит на чистейшем русском. - Продажи упали? Это у кого как. Постоянные клиенты заказывают из года в год, в любые кризисы. Доллар вырос, рубль упал? Ну да, бывает. Пройдет месяц-два и бакс с нынешних 130 рублей все равно опустится ближе к 90. Все это уже было. Кризис 2008 года помните? Тогда доллар за пару дней с 31-32 рублей вырос до 70-75. И ничего, откатился. У меня, например, как и у многих на «Садоводе», свой внутренний курс доллара. 95 рублей.

- В каком смысле «свой внутренний курс»?

- Скажем, вот эта футболка стоит 10-11 долларов, - тянет с вешалки турецкий трикотаж. - Если я сейчас за нее буду просить 1300 рублей, ее мало кто купит. А за 950 покупателей будет намного больше. Проблема тех же сетевых магазинов, которые приостановили работу, - они вынуждены каждый раз перебивать свои ценники под текущий курс доллара. Потому что сидящим где-то в европейских офисах боссам кровь из носу нужно, чтоб их доходы в валюте не падали. А я и любой торговец с рынка всегда можем снизить свой личный интерес, чтоб товар не висел месяцами, и распродать его, закупить товар на новый сезон. Мы всегда от покупателя танцуем, мы мобильней. Поэтому нам будет проще выжить.

Расходные материалы уходят на ура. Фото: Александр РОГОЗА

КСТАТИ

Раньше нанимали украинок, а теперь - киргизок

На крупных столичных рынках еще со времен Черкизона повелось - хозяева торговых точек, плохо говорящие по-русски, старались нанимать женщин-славянок. Особо ценились украинки. Бойкие, интерактивные - падкому на комплименты мужичку от таких без обновы ни в жисть не уйти. Через каждые пятьдесят метров на рядах можно было увидеть объявления «Требуется на работу славянка».

Но в последнее время, как говорят, тенденция изменилась.

По словам старожилов «Садовода», теперь владельцы точек охотней нанимают женщин из Киргизии - по-русски они говорят, продавать тоже умеют. А платить им можно чуть дешевле.

Хотя сама работа - не из простых. Подъем в 4 часа утра. Торговля начинается с 6 часов (приезжают те самые оптовики). К этому времени нужно товар «по фасаду» контейнера развесить. У большинства рабочий день заканчивается в 17:00-18:00. Хозяин, который платит за аренду контейнера 300 с лишним тысяч рублей в месяц, желает выжимать из работника по максимуму. За одну смену продавцу выплачивают от 1 до 2 тысяч рублей. Получается на пике 40-45 тысяч в месяц. При том, что приезжему человеку больше половины приходится за квартиру отдавать.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Все трудности временные»

Первый вице-президент общественной организации «Опора России» Павел Сигал:

- Полностью заменить импортные товары пока не представляется возможным, поскольку ткань и другие составляющие для пошива одежды поставляются из-за рубежа. Пока что приостанавливаются логистические процессы, а потому производить новые модели в больших объемах невозможно. Однако, все эти трудности временные. В дальнейшем именитые бренды с успехом заменят на отечественные и одежду из дружественных стран, где также множество фирм не уступают по качеству тем же H&M и Zara.

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