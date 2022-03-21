В пандемию мы стали выбрасывать больше упаковки

Заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

Заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова — о раздельном сборе в Москве и Подмосковье, расширенной ответственности бизнеса и мусорном цунами, остановить которое можно только общими усилиями.

- Давайте начнем с цифр и трендов. Какой объем ТКО группа «ЭкоЛайн» вывезла на переработку в 2021 году? Как меняется состав отходов?

- В прошлом году, как и в 2020-м мы вывезли порядка 2,5 млн. тонн. Однако в этом году цифра существенно изменится, потому что две компании Группы стали операторами комплексной услуги по обращению с ТКО в Москве, столица вступила в реформу. По нашим прогнозам, объем увеличится до 4 миллионов тонн. Если говорить о трендах, то в 2020 году, на фоне изоляции, карантина и прочих ограничений изменилась модель поведения человека, а вслед за ней, конечно, и состав отходов. У нас есть метод исследования — морфология отходов. Да, мы изучаем структуру того, что выбрасывают люди. Это позволяет прогнозировать образование объемов тех или иных видов отходов, которые мы затем направляем на дальнейшую переработку и использование.

- И как пандемия изменила морфологию?

- Все началось с изоляции. Люди стали больше заказывать на дом, появилось больше упаковки. Купить продукты и остальные группы товаров, не выходя из дома, это удобно, но выяснилось, что большая часть этой упаковки — неперерабатываемая. Это стало серьезной проблемой, потому что объем отходов из-за этого увеличились в Москве на 15%.

- Но мы же давно отбыли свой карантин и вышли из дома...

- К сожалению, структура потребления в исходные значения не вернулась. Людям понравилось не тратить время на походы в магазин, так что мы продолжаем заказывать все с доставкой на дом. Но количество упаковки действительно слишком велико. Я знаю, что у многих возникает вопрос: почему мы заказываем продукты, а получаем неперерабатываемую упаковку.

- А москвичи, получается, замечают эти различия: перерабатываемая упаковка, неперерабатываемая? Насколько активно жители столицы переходят на раздельный сбор ТКО?

- Москва перешла на раздельный сбор с января 2021 года, Московская область - с 2019. Если до этого у нас были только смешанные отходы, то при выводе на два потока мы буквально через полгода получили объем вторичных материальных ресурсов (отходы, которые можно использовать вторично — ред.) в 30%. И рост на этом не остановился: мы полагаем, что в этом году уровень вторичных материальных ресурсов в отходах будет держаться на отметке 40-45%.

При этом, надо понимать, что человек может не знать, что перерабатывается, а что — нет. Чем пропилен, к примеру, отличается от полистирола. И людей нельзя за это упрекать. Поэтому стратегическая задача при раздельном сборе — на данном этапе, по крайней мере, — не выбрасывать в синий бак только перерабатываемые отходы, а, скорее, НЕ выбрасывать неперерабатываемые. Все остальное сделаем мы.

- И как же привлечь всех на сторону добра — приучить к раздельному сбору?

- Рассказывать об этом! Сейчас проблему раздельного сбора отходов считают очень важной не очень много людей, будем честны. Граждан волнует их жизнь и здоровье, благополучие близких. И это нормально! Но нужно делать так, чтобы люди понимали, как важно правильно формировать отходы, оставлять после себя как можно менее заметный мусорный след. Чтобы этого добиться, Москва и область провели масштабные информационные программы. Столица в прошлом году выпустила невероятные тиражи плакатов с инструкциями, которые расклеивались по подъездам..

Компании-операторы тоже не отстают. У нас, к примеру, есть чаты с местными активистами, которые не только критикуют, не только предлагают, но и сами реально работают: разговаривают с соседями, ведут пропаганду раздельного сбора. Сарафанное радио — по-прежнем отличное средство коммуникации. И это работает! Мы сразу видим изменения в морфологии отходов. То есть, люди начинают правильно разделять

Вот вам пример. Когда Москва еще не перешла на раздельный сбор и контейнеры для него устанавливали только по заявкам, мы провели эксперимент: ставили контейнеры только в том случае, если заявитель вовлекал в раздельный сбор еще как минимум 65 человек из своего дома.

И мы до сих пор фиксируем, что в домах, которые участвовали в этой программе, разделение идет лучше.

- Вот что значит осознанный выбор человека...

- Основанный на доверии знакомому человеку. Доверие — это очень важно. Поэтому соседские чаты очень эффективны. Всегда найдется скептик, который напишет: «Все неправда, они наверное потом весь мусор в одну кучу сбрасывают, а все эти баки для раздельного сбора — чтобы произвести впечатление!». Конечно, это неправда, машины и оборудование слишком дорого стоят, чтобы покупаться для отвода глаз. Но одно дело, когда со скептиком спорим мы, и совсем другое — когда его сосед в том же чате отвечает, что сам видел и сортировочный центр, и завод по утилизации, и производство продукции из переработанных отходов. Во многих случаях такие свидетельства снимают все дальнейшие вопросы.

- Что чаще всего выбрасывают москвичи в качестве вторсырья?

- Самый популярный вид – это ПЭТ-бутылка, причем, из-под напитков. И это, кстати, любимое сырье всех переработчиков. На втором месте, к нашему великому сожалению, полистироловые подложки. Те самые, на которых в магазинах нарезанную колбасу выкладывают. Самый бессмысленный предмет упаковки: живет от прилавка до дома и не выполняет никакой функции, кроме того, чтобы усладить наш взор. А вот перерабатывать его очень сложно. На третьем месте – еще одна наша печаль. Сумасшедший объем, только на КПО «Восток» в сутки приходит 200-300 тонн пакетов. Настоящее мусорное цунами… Чтобы минимизировать его последствия, мы строим завод, который будет это все перерабатывать. Причем, не только те же ПЭТ бутылки, но и более сложную пластиковую упаковку.

- А как на раздельный сбор переходит московский бизнес? Дисциплинированней горожан?

- По-разному. Есть и те, кто говорит: покажите мне закон, по которому я обязан это сделать. К счастью, многие сами просят включить их в программу, поставить баки, обучить сотрудников, чтобы внедрить эту культуру в офисы. На самом деле, нет ни одной компании, которая сознательно вредит в этом вопросе, мечтает об увеличении площади свалок. В основном это люди, которым запудрили мозги гринвошеры, которые, продав им какую-то адскую упаковку, рассказали, что это самое классное, что только можно сделать. Поэтому мы первым делом выпустили рекомендации для бизнеса, как выбрать упаковку, которая будет перерабатываться.

- В конце января группа «ЭкоЛайн» запустила КПО «Нева». Каковы первые итоги его работы? На проектную мощность вышли?

- В столичном регионе в год формируется 12 миллионов тонн отходов. Мощность КПО «Нева» 500 тысяч тонн. Вроде, не очень много. Но нужно учитывать, что перерабатывается 75% этого объема. Это превышает требуемые показатели нацпроекта «Экология». На проектную мощность вышли, уже идут отгрузки, фуры увозят вторсырье туда, где из него будут производить новую продукцию.

- С какими цифрами завершил 2021 год КПО «Восток»?

- КПО «Восток» - наш флагман, крупнейший в Восточной Европе комплекс. Перерабатывает миллион двести тысяч тонн отходов в год. До 22% объема – это вторсырье, 30% компостируется, это различная органика. Ну а рядом с «Востоком» возводится наше новое предприятие — завод по переработке полимеров, о котором я рассказала чуть выше. Точнее, не завод, а целый кластер, где будет перерабатываться и полипропилен, и ПЭТ-бутылка, и другие материалы. Из переработанного пластика там же будет работать линия по производству контейнеров для отходов из вторички мощностью 120 000 штук в год.

- Сколько таких предприятий необходимо создать в России, чтобы перерабатывать весь пластик? И какие еще предприятия необходимо строить, чтобы появилась полноценная инфраструктура по обращению с отходами?

- Это сложный, комплексный вопрос. Потому что ответ на него зависит от результатов анализа отходов, которые образуются в регионе. А морфология может быть разной. Даже Москва и Московская область отличаются по потреблению. Например, в Москве самый популярный вид вторсырья – это под ПЭТ-бутылка от напитка. А в области – это ПЭТ-бутылка от молока.

Сейчас мощности строятся, исходя не из того, что переработать нужно все, а с учетом бизнес-задачи. Создается модель, которая учитывает источники сырья, возможность его переработки, дальнейшего производства, и так далее. Поэтому, в основном, новые предприятия строятся для переработки ПЭТ-бутылки. Пока у нас не заработает расширенная ответственность производителя, которая даст шанс на переработку не только ПЭТ-бутылке, но и другим видам упаковки, тому же полистиролу, говорить о полном решении проблемы не приходится.

- Наверное, не только производителя, но и ретейлера? Полистироловые подложки в магазинах используются.

- Конечно, это вопрос к сетям. И я знаю, что они над этим работают. Пытались сделать экологические полки, на которых будет стоять только перерабатываемая упаковка. Они были бы выше, а значит престижнее и привлекательнее для производителей. Но, насколько я вижу сейчас, пока этот проект не заработал. Надеюсь, только пока.

- Что говорят химики? Есть ли возможность заместить какие-то не перерабатываемые пластики чем-то более щадящим?

- У нас есть государственная иерархия обращения с отходами. Согласно ей, самый предпочтительный способ обращения с отходами – это необразование отходов. Иными словами, не нужно использовать упаковку, там, где ее можно не использовать. Там, где без упаковки по санитарным правилам не обойтись, нужно использовать многоразовые варианты. И только на третьем месте раздельный сбор и переработка. Здесь, на форуме мы говорили на одной из сессий о том, что нужно стимулировать использование товаров с содержанием ВМР.

- Кто должен быть драйвером всех этих изменений? И, собственно, формировать план, стратегию?

- Это общая задача бизнеса, власти и населения. И граждане, кстати, занимают очень активную позицию. Бизнес тоже подключается. Регоператоры и переработчики вторсырья в этом участвуют. Сегодня мы вновь обсуждали расширенную ответственность производителя. В итоге получили резолюцию на трех листах, которая уехала в Минприроды. И я думаю, что именно такие обсуждения и помогут нам создать единую систему, которая всем сделает хорошо.