Известный телеведущий огорошил признанием об уехавшем из России Иване Урганте Фото: СОЦСЕТИ

Иван Ургант вторую неделю наслаждается отпуском в Израиле. Он отправился на отдых с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочками - Валерией и Ниной. Телеведущий свою личную жизнь старается не афишировать, так что пляжных снимков от него народ точно не дождется. Зато публика не сомневается в том, что Иван может позволить себе самые дорогие курорты. Ведь он очень обеспеченный человек.

Пока Иван Ургант отдыхает с семьей, Отар Кушанашвили сделал признание о коллеге. Отар Шалвович заявил, что ему частенько задают вопрос об Иване. В ответ он посоветовал всем вопрошающим задуматься лучше о своей судьбе.

"Ургант заработал столько денег, что их хватит его правнукам и их потомкам. У него такое состояние, что он может дать взаймы попавшему под санкции Фридману", - сказал, как отрезал, телеведущий в своем YouTube-шоу "Каково?!"

Так, в гостях у Басты на YouTube-шоу "GazLive" он сообщал, что его зарплата на Первом канале - меньше 3 млн долларов в год. Иван - желанный ведущий на корпоративах. Его любят за юмор, обаяние и умение заинтересовать публику. Гонорар Урганта за выступление составляет 50 тысяч евро.

Еще одно любимое, доходное амплуа шоумена - актерская деятельность. Иван снялся в двух десятках фильмов. Не последним источником доходов Урганта является реклама. Контракты дают возможность знаменитости получать постоянную прибыль.

Шоумен - хозяин трехэтажного особняка в суперпрестижном коттеджном поселке "Горки-10". В особняке имеется зимний сад, гостевой блок, каминная, уютные спальни, детские, кинотеатр, кабинет, обставленный по последнему слову техники, столовая с выходом на открытую веранду и просторная бильярдная.

Также звезда - хозяин двух квартир в Москве: апартаментов площадью 267 "квадратов" на Смоленском бульваре и двухъярусной квартиры в "Москва-Сити". Еще за ним числятся апартаменты в Санкт-Петербурге на набережной Крюкова.