Покинувшая Россию Чулпан Хаматова нашла работу в Латвии Фото: кадр из фильма

Чулпан Хаматова на днях рассказала о том, что уехала из России. Актриса перебралась в Латвию, поселившись в элитном поселке с тремя дочками, одна из которых приемная. При этом знаменитость жаловалась на отсутствие денег и работы. Однако буквально на следующий день после этих заявлений стало известно, что она вступила в труппу рижского театра.

Чулпан Хаматова обживается в Латвии. Актрису пригласил на работу главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Артисты хорошо знакомы по работе над спектаклем "Горбачев". "Совсем скоро она будет участвовать в наших шоу. На начальном этапе - на родном языке", - поведал режиссер.

Ранее в интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой" артистка сообщила, что у нее даже не было денег, чтобы добраться из рижского аэропорта. "Дом стоит в деревне. Даже, чтобы добраться до него, нужна была помощь других людей, потому что денег, чтобы арендовать машину, у меня не было", - поведала она.

Отметим, деревянный коттедж актрисы находится в 80 км от Риги. Экопоселок Аматциемс считается элитным. Все участки здесь - по 50 соток. Дом с землей можно купить за 400 тысяч евро, но есть и подороже.

Хаматова приобрела землю в 2013 году. После она этого получила вид на жительство в Латвии. Построила дом площадью в 200 квадратных метров. Кругом деревья, рядом лес и озеро.