Неонацисты убили родителей маленьких детей и пытались выехать с ними из Мариуполя

Военнослужащие проверяют автомобили в городе Мариуполь. Фото: REUTERS

В Мариуполе украинские неонацисты, среди которых, как известно, масса уголовников и наркоманов, идут просто на изощренные зверства, чтобы спасти свою жизнь и выбраться из окруженного города.

- Так 20 марта 2022 года, террористы батальона "Азов" убили родителей двоих несовершеннолетних детей и, прикрываясь этими же детьми, на машине принадлежавшей семье пытались выехать из Мариуполя по гуманитарному коридору в Запорожье, но были выявлены и оперативно задержаны российскими военнослужащими, а дети спасены, им оказывается необходимая помощь, - рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Только представьте на минутку, что пережили дети, у которых на глазах убили родителей, чтобы использовать их для своего спасения. Детишек просто чудом вырвали из рук вооруженного зверья.

Когда подобные факты участились, Минобороны России предложили бандитам безопасно выйти из города, сложить оружие и разойтись. Таким образом думали спасти жизни мирных граждан. Но официальный представитель Киева в ответ на предложения России, продиктованные принципами человечности, в 2 часа ночи 21 марта 2022 г заявил: "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может".

- При этом на фоне официального заявления Киева об отказе провести гуманитарную операцию они лицемерно отдали указание националистическим батальонам выходить из города небольшими группами под видом мирных жителей, переодевшись в гражданскую одежду, используя любые возможности, в том числе по гуманитарным коридорам. И бандиты начали выполнять этот приказ, - говорит Мизинцев.

Минобороны очередной раз обратилось к киевским властям, в ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации с предложениями о проведении масштабной гуманитарной операции по спасению жителей Мариуполя и иностранных граждан, находящихся в условиях тяжелейшей гуманитарной катастрофы.

Но киевский режим и сегодня показывает свое стабильное безразличие к человеческим жизням.

Из больниц и Одессы и Чернигова выписывают пациентов, чтобы разместить там опорные пункты, склады и огневые точки. Об этом граждане все чаще сообщают в социальных сетях. А в Николаевской области юношей и мужчин стали забирать в территориальную оборону под угрозами расстрелов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

130 - тысяч ни в чем неповинных граждан своей страны, находятся в плену у обезумевших банд террористов в Мариуполе.

62 051 - человек жителей Мариуполя уехали в Россию и находятся в полной безопасности, открыто рассказывают о всех творимых националистами массовых бесчинствах и преступлениях, которые тщательно фиксируются следствием.

2 722 703 - граждан из 2 095 населенных пунктов Украины заявили о том, что их насильно удерживают украинские националисты и просят эвакуировать в Россию.

4 500 000 - мирных граждан Украины находятся в заложниках в качестве "живого щита" в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах.

6 825 - граждан из 23 иностранных государств находятся в заложниках у украинских националистов.

67 - судов из 15 иностранных государств заблокированы в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море.

346 740 - человека, из них 73 614 ребенок эвакуированы в России с начала проведения специальной военной операции.

9500 - пунктов временного размещения работает субъектах Российской Федерации.

4165 - тонн гуманитарных грузов доставлено гражданам Украины из России.

200 - тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты будут переданы в ближайшие сутки.

ВНИМАНИЕ!

Несмотря на все бесчинства озверевших националистов, деструктивные и безответственные решения киевских властей в отношении собственного народа, Российская Федерация продолжает, без участия украинской стороны, выполнение комплекса мероприятий по эвакуации мирных граждан и иностранцев в безопасные районы. Официальным Киевом ни один коридор в сторону России снова не согласован.

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