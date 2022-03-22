И в горе, и в радости: Пять самых прочных браков российских знаменитостей

Никита и Татьяна Михалковы вместе 49 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Принято считать, что браки в творческой среде крайне недолговечны: мол, днем женился, вечером развелся, а утром вновь собрался подавать заявление в загс... Но давайте все же не будем стричь всю богему под одну гребенку: есть и среди знаменитых артистов люди серьезные, основательные, которым семейная стабильность важнее эмоциональных порывов. Такие люди держатся за свои вторые половинки десятилетиями, и эти пары никакими слухами и сплетнями не разрушить.

1. Филипп Янковский и Оксана Фандера

32 года

Филипп Янковский и Оксана Фандера вместе 32 года. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Представитель звездной актерской династии Филипп Олегович Янковский пошел по стопам отца не только в выборе профессии. Но и в верности супруге. Как у папы, был только один брак за всю жизнь (с Людмилой Зориной), так и у Филиппа единственная и долгосрочная любовь с коллегой Оксаной Фандерой. По легенде, еще до свадьбы в 1990 году Янковский предупредил: «В нашей семье браки пусть и не заключаются на небесах, но уж точно один раз и на всю жизнь». У пары двое детей, которые успешно проявляют себя в кино и театре, - Иван и Елизавета: она встречалась с актером Александром Палем, но пока так и не вышла замуж, зато он расписался с актрисой Дианой Пожарской и сделал маму с папой бабушкой и дедушкой, подарив им внука Олега.

У Филиппа единственная и долгосрочная любовь с Оксаной Фандерой. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

2. Александр и Екатерина Стриженовы

39 лет

Александр и Екатерина Стриженовы вместе 35 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Будущие телеведущая и актер познакомились в подростковом возрасте на съемках фильма «Лидер», где оба играли, и уже тогда решили, что будут вместе. Екатерина и Александр слово сдержали: поженились в 1987 году, когда ей исполнилось 19, а ему 18. С тех пор и не расходились. Стриженовы воспитывают двух дочерей - Александру (21 год) и Анастасию (33 года).

Екатерина и Александр поженились, когда ей исполнилось 19, а ему 18. Фото: Личный архив

3. Леонид и Оксана Ярмольник

49 лет

Леонид и Оксана Ярмольник вместе 39 лет. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Дизайнер и художник Оксана Афанасьева до встречи с Леонидом Ярмольником сводила с ума многих мужчин. Она была возлюбленной самого Владимира Высоцкого, а потом подарила сердце Леониду. Познакомились на вечеринке, куда Ярмольник пришел с другом Александром Абдуловым.

- Иногда задают вопрос: хотели бы вы что-то в своей жизни изменить? Я бы ничего не менял. Я счастлив, что у меня такие близкие, что у меня такая жена, - говорит Ярмольник.

Оксана Афанасьева сводила с ума многих мужчин, но сердце отдала Леониду Ярмольник. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оксана Павловна с Леонидом Исааковичем счастлива по сей день. В следующем году - рубиновая свадьба. Супруги уже стали бабушкой и дедушкой: их единственная дочь Александра (39 лет) - мама двоих мальчиков, Петра (7 лет) и Павла (4 года).

4. Михаил Боярский и Лариса Луппиан

45 лет

Михаил Боярский и Лариса Луппиан вместе 45 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезды советского экрана познакомились еще в театральном институте. Потом их утвердили на главные роли в мюзикл «Трубадур и его друзья» Театра Ленсовета, где артисты служат вместе до сих пор. По сюжету спектакля герои женятся. Так произошло и в жизни. Свадьбу сыграли в 1977 году.

- Я неожиданно осознала, что хочу за Мишу замуж, хочу жить с ним и родить детей, - говорила актриса. - Я первая предложила ему пожениться. Он не торопился особо, но и против не был.

Михаил Боярский с женой и детьми Сергеем и Лизой. Фото: Persona Stars

Популярность Михаила росла неимоверными масштабами - суперхиты на радио и телевидении, известнейшие роли в кино - и чем дальше, тем больше до Ларисы доходили слухи о загулах мужа. Но она не верила. И все же в 1985 году паре пришлось развестись ради квартирного вопроса. При этом в 80-м у пары родился сын Сергей (42 года), в 85-м - дочь Елизавета (36 лет). Все непростое время семейной турбулентности Боярский и Луппиан жили вместе. А в 2009-м сыграли свадьбу повторно, с тех пор и не расставались ни на день.

5. Никита и Татьяна Михалковы

49 лет

Никита и Татьяна Михалковы с детьми, Анной (слева) и Артемом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В следующем году режиссер и советская топ-модель вопреки слухам о раздельной жизни отметят полвека совместной жизни. Золотая свадьба! Познакомились они в начале 70-х в Доме кино, где работала Татьяна.

- Там я увидел Татьяну, которая показалась мне совершенно не похожей на обычных, в нашем сознании, представителей мира моды, - вспоминал он. - Высокая, застенчивая, такая совершенно не из этой тусовки. Она не знала, чем я занимаюсь, кто я такой, что меня очень подкупило. Я даже удивился, потому что тогда уже довольно много снимался.

На следующий день молодого Никиту забрали в армию. На флот на Дальний Восток. Но Татьяна регулярно писала ему и дождалась. Поженились прямо на съемках первого фильма Михалкова - вестерна «Свой среди чужих, чужой среди своих» в Грозном в 1973 году. Через год на свет появилась дочь Анна (сейчас ей 47 лет), следом - сын Артем (46 лет), и тогда Татьяна решила распрощаться с модельной карьерой ради семьи. Еще через 11 лет супруги стали многодетными родителями: на свет появилась дочь Надежда (35 лет). Все трое стали актерами и режиссерами.

Брачный счет

Ситцевую свадьбу отмечают через год совместной жизни, а золотую - через 50 лет. По дороге будут еще оловянная (10 лет), хрустальная (15 лет), фарфоровая (20 лет), серебряная (25 лет), жемчужная (30 лет), рубиновая (40 лет) и сапфировая (45 лет). А если посчастливилось прожить вместе 60 лет, то это уже алмазная.