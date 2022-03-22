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Звезды22 марта 2022 4:00

И в горе, и в радости: Пять самых прочных браков российских знаменитостей

Нет ничего прекраснее, чем прожить долгую счастливую жизнь вместе рука об руку. Некоторые наши звезды знают об этом не понаслышке
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Никита и Татьяна Михалковы вместе 49 лет.

Никита и Татьяна Михалковы вместе 49 лет.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Принято считать, что браки в творческой среде крайне недолговечны: мол, днем женился, вечером развелся, а утром вновь собрался подавать заявление в загс... Но давайте все же не будем стричь всю богему под одну гребенку: есть и среди знаменитых артистов люди серьезные, основательные, которым семейная стабильность важнее эмоциональных порывов. Такие люди держатся за свои вторые половинки десятилетиями, и эти пары никакими слухами и сплетнями не разрушить.

1. Филипп Янковский и Оксана Фандера

32 года

Филипп Янковский и Оксана Фандера вместе 32 года.

Филипп Янковский и Оксана Фандера вместе 32 года.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Представитель звездной актерской династии Филипп Олегович Янковский пошел по стопам отца не только в выборе профессии. Но и в верности супруге. Как у папы, был только один брак за всю жизнь (с Людмилой Зориной), так и у Филиппа единственная и долгосрочная любовь с коллегой Оксаной Фандерой. По легенде, еще до свадьбы в 1990 году Янковский предупредил: «В нашей семье браки пусть и не заключаются на небесах, но уж точно один раз и на всю жизнь». У пары двое детей, которые успешно проявляют себя в кино и театре, - Иван и Елизавета: она встречалась с актером Александром Палем, но пока так и не вышла замуж, зато он расписался с актрисой Дианой Пожарской и сделал маму с папой бабушкой и дедушкой, подарив им внука Олега.

У Филиппа единственная и долгосрочная любовь с Оксаной Фандерой.

У Филиппа единственная и долгосрочная любовь с Оксаной Фандерой.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

2. Александр и Екатерина Стриженовы

39 лет

Александр и Екатерина Стриженовы вместе 35 лет.

Александр и Екатерина Стриженовы вместе 35 лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Будущие телеведущая и актер познакомились в подростковом возрасте на съемках фильма «Лидер», где оба играли, и уже тогда решили, что будут вместе. Екатерина и Александр слово сдержали: поженились в 1987 году, когда ей исполнилось 19, а ему 18. С тех пор и не расходились. Стриженовы воспитывают двух дочерей - Александру (21 год) и Анастасию (33 года).

Екатерина и Александр поженились, когда ей исполнилось 19, а ему 18. Фото: Личный архив

Екатерина и Александр поженились, когда ей исполнилось 19, а ему 18. Фото: Личный архив

3. Леонид и Оксана Ярмольник

49 лет

Леонид и Оксана Ярмольник вместе 39 лет.

Леонид и Оксана Ярмольник вместе 39 лет.

Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Дизайнер и художник Оксана Афанасьева до встречи с Леонидом Ярмольником сводила с ума многих мужчин. Она была возлюбленной самого Владимира Высоцкого, а потом подарила сердце Леониду. Познакомились на вечеринке, куда Ярмольник пришел с другом Александром Абдуловым.

- Иногда задают вопрос: хотели бы вы что-то в своей жизни изменить? Я бы ничего не менял. Я счастлив, что у меня такие близкие, что у меня такая жена, - говорит Ярмольник.

Оксана Афанасьева сводила с ума многих мужчин, но сердце отдала Леониду Ярмольник.

Оксана Афанасьева сводила с ума многих мужчин, но сердце отдала Леониду Ярмольник.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оксана Павловна с Леонидом Исааковичем счастлива по сей день. В следующем году - рубиновая свадьба. Супруги уже стали бабушкой и дедушкой: их единственная дочь Александра (39 лет) - мама двоих мальчиков, Петра (7 лет) и Павла (4 года).

4. Михаил Боярский и Лариса Луппиан

45 лет

Михаил Боярский и Лариса Луппиан вместе 45 лет.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан вместе 45 лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезды советского экрана познакомились еще в театральном институте. Потом их утвердили на главные роли в мюзикл «Трубадур и его друзья» Театра Ленсовета, где артисты служат вместе до сих пор. По сюжету спектакля герои женятся. Так произошло и в жизни. Свадьбу сыграли в 1977 году.

- Я неожиданно осознала, что хочу за Мишу замуж, хочу жить с ним и родить детей, - говорила актриса. - Я первая предложила ему пожениться. Он не торопился особо, но и против не был.

Михаил Боярский с женой и детьми Сергеем и Лизой. Фото: Persona Stars

Михаил Боярский с женой и детьми Сергеем и Лизой. Фото: Persona Stars

Популярность Михаила росла неимоверными масштабами - суперхиты на радио и телевидении, известнейшие роли в кино - и чем дальше, тем больше до Ларисы доходили слухи о загулах мужа. Но она не верила. И все же в 1985 году паре пришлось развестись ради квартирного вопроса. При этом в 80-м у пары родился сын Сергей (42 года), в 85-м - дочь Елизавета (36 лет). Все непростое время семейной турбулентности Боярский и Луппиан жили вместе. А в 2009-м сыграли свадьбу повторно, с тех пор и не расставались ни на день.

5. Никита и Татьяна Михалковы

49 лет

Никита и Татьяна Михалковы с детьми, Анной (слева) и Артемом.

Никита и Татьяна Михалковы с детьми, Анной (слева) и Артемом.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В следующем году режиссер и советская топ-модель вопреки слухам о раздельной жизни отметят полвека совместной жизни. Золотая свадьба! Познакомились они в начале 70-х в Доме кино, где работала Татьяна.

- Там я увидел Татьяну, которая показалась мне совершенно не похожей на обычных, в нашем сознании, представителей мира моды, - вспоминал он. - Высокая, застенчивая, такая совершенно не из этой тусовки. Она не знала, чем я занимаюсь, кто я такой, что меня очень подкупило. Я даже удивился, потому что тогда уже довольно много снимался.

На следующий день молодого Никиту забрали в армию. На флот на Дальний Восток. Но Татьяна регулярно писала ему и дождалась. Поженились прямо на съемках первого фильма Михалкова - вестерна «Свой среди чужих, чужой среди своих» в Грозном в 1973 году. Через год на свет появилась дочь Анна (сейчас ей 47 лет), следом - сын Артем (46 лет), и тогда Татьяна решила распрощаться с модельной карьерой ради семьи. Еще через 11 лет супруги стали многодетными родителями: на свет появилась дочь Надежда (35 лет). Все трое стали актерами и режиссерами.

Брачный счет

Ситцевую свадьбу отмечают через год совместной жизни, а золотую - через 50 лет. По дороге будут еще оловянная (10 лет), хрустальная (15 лет), фарфоровая (20 лет), серебряная (25 лет), жемчужная (30 лет), рубиновая (40 лет) и сапфировая (45 лет). А если посчастливилось прожить вместе 60 лет, то это уже алмазная.

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