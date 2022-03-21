СК РФ пообещал объявить украинского журналиста Дмитрия Гордона в международный розыск

Украинский журналист Дмитрий Гордон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела в отношении военного врача Геннадия Друзенко и телеведущей Натальи Мосейчук.

- Они публично призывали к насилию, опасному для жизни и здоровья, в отношении российских военнослужащих, попавших в плен украинским войскам во время проведения специальной военной операции, а также членов их семей, - заявили в СК России.

Вместе с Друзенко и Мосейчук в международный розыск подадут и украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Тот в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия.

Раньше он же призвал к уничтожению граждан России по признакам национальности, языка и происхождения. При этом в видеохостинге "Ютуб" под видом достоверных сообщений распространил ряд фейков о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами России.

- Все это говорит не только о полной безответственности и непрофессионализме руководителей таких СМИ, но и о сущности украинского национализма, принимающего все более радикальные формы, - отметили в СК России.

В Следственном комитете России также возбуждено 2 уголовных дела по фактам продолжающихся обстрелов ДНР и ЛНР. С 19 по 21 марта военнослужащие Вооруженных сил Украины их артиллерии и минометов совершили обстрелы Донецка, Горловки, Ясиноватой, Мариуполя, Александровка, Красный Партизан, Владимировки, городов Первомайск, Кировск, Рубежное. В результате попаданий и разрыва снарядов в Петровском районе Донецка и поселке Александровка погиб мирный житель, ранения получили 3 женщины и 3 мужчины, не участвующие в вооруженном конфликте. Кроме того, повреждены здания районной прокуратуры и администрации, детской городской больницы № 4, газопровод, многочисленные жилые дома и хозяйственные постройки. В Кировском районе Донецка в результате обстрелов также поврежден газопровод, а в Куйбышевском районе - жилой дом.

В результате обстрелов и боевых действий в Мариуполе погибли 2 девочки 2016 года рождения, а 8 мирных граждан, из которых 3 – несовершеннолетних, получили ранения. Кроме того, за медицинской помощью обратились 3 местных жителя, не участвующих в вооруженном конфликте, получившие ранения с 12 по 15 марта в ходе обстрела города, а также села Владимировка Волновахского района Донецкой Народной Республики.

Работа по сбору доказательств совершения представителями украинских националистических батальонов военных преступлений в отношении мирного населения в целях установления конкретных причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности продолжается.