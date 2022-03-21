Минобороны Британии готово помочь Украине обзавестись ядерным оружием

Министр обороны Британии Бен Уоллес. Фото: REUTERS

Этот драматургический жанр можно с полным правом назвать новой разновидностью современного искусства. Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) почти каждую неделю дозваниваются до очередного западного политика под видом «восточно-европейских партнёров» — то якобы российских оппозиционеров, то украинских депутатов. С этической точки зрения это, может, и спорно, — но сущие пустяки по сравнению с информационной войной, которую развязали против нас западные СМИ.

На сей раз один из «телефонных ребят» дозвонился до главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, выдав себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

— Как вы там? — начал диалог псевдо-Шмыгаль.

— Я в Польше, — ответил министр Уоллес. Видимо, национальную безопасность Великобритании лучше всего укреплять именно там, в полутора тысячах километров от Лондона.

— Мы бы хотели продолжить ядерную программу с целью защиты от России, — сделал ход конём «Шмыгаль».

Уоллес в ответ явно озадачился, отметив, что России такое бы явно не понравилось. Но прямо возражать не стал — мол, столь важный вопрос надо прежде обсудить с британским премьер-министром. И закончил за здравие:

— Мы будем поддерживать Украину как друга в любом вашем выборе, каким бы он ни был, — резюмировал Уоллес.

Интересно, а если Киев завтра решит взорвать саркофаг над Чернобылем или выпустить из биолабораторий какой-нибудь новый вирус — Британия это тоже поддержит?.. Впрочем, учитывая, что Запад продолжает поставлять оружие Украине, — вопрос риторический.

И это явно не конец беседы «Шмыгаля» с Уоллесом — пранкеры пообещали обнародовать новые фрагменты «интервью» в ближайшее время.

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