Военная спецоперация на Украине 22 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесли удар по Центру подготовки иностранных наемников, который располагался на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уточняется, что были уничтожены свыше 80 наемников.

Подразделения ВДВ России ведут успешное наступление против бойцов украинских нацбатов, очищая от них окраины Киева. Уточняется, что украинские силовики бросили при отступлении танки Т-64БВ и Т-72Б, немецкие гранатометы Panzerfaust 3 и прочее.

Конгрессвумен Соединенных Штатов Америки Тейлор Грин выступила против решения Вашингтона поддержать Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно воспримет попытки других стран вмешаться в военную операцию на Украине. Кроме того, официальный представитель Кремля исключил прекращение огня на время переговоров России и Украины. Перемирия даст возможность националистическим подразделениям перегруппироваться для атак на российских военных, поэтому его не будет до принятия Киевом выдвинутых российской стороной требований и выполнения всех поставленных перед ВС РФ задач.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:25 США не отправят свои войска на Украину - пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на предложение Польши о миротворческой миссии НАТО на Украине.