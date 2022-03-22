Окажутся ли на улице сотрудники уходящих из России компаний. Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Их уже три сотни - иностранных компаний и брендов, которые сворачивают работу в России. Этот «великий исход» стартовал вскоре после начала спецоперации на Украине. Правда, об окончательном и бесповоротном разрыве на данный момент заявили лишь единицы. Основная масса компаний - от IKEA до Volkswagen и Microsoft - закрылись на время и заняли выжидательную позицию.

В этих компаниях работает около 200 000 сотрудников. Если они все станут безработными, это будет серьезный удар - и по казне страны, и по бесчисленному количеству семей. Давайте разберемся, что грозит работникам западных компаний в России.

УШЛИ С КОНЦАМИ

Все иностранные компании можно поделить на три категории: ушли из России, приостановили работу, остались. Начнем с первых - тех, кто ушел окончательно и бесповоротно.

Их не так много. Например:

- Топливные компании Shell, BP, Equinor, ExxonMobil.

- Банки Deutsche Bank и Commerzbank.

- Кинокомпании Walt Disney, WarnerBros, Sony Pictures, Universal Pictures.

- Платежные системы Western Union, American Express, PayPal.

- Сети фастфуда Dunkin Donuts, Starbucks.

- IT-компании EPAM Systems, Luxoft DXC Technology.

Скорее всего, их сотрудников ждет сокращение. И их точно не обидят.

- Как бы мы ни ругали «проклятый Запад», но у них есть этический код работодателя, - комментирует Сергей Храмов, Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России. - Это значит, что при закрытии предприятия его работники получат зарплату не менее чем за три месяца.

- Все эти компании зарекомендовали себя на рынке как социально ответственный бизнес. Поэтому вряд ли там будут принуждать сотрудников увольняться, - подтверждает Ольга Ерошенкова, юрист, эксперт по трудовому праву. - Если компания закрывается, то обычно сначала происходит сокращение штата. А последние сотрудники покидают компанию уже в связи с ликвидацией.

Вот как это выглядит по российским законам. Работника должны письменно предупредить о грядущем сокращении за два месяца. Соответственно следующие два месяца человек получает деньги (даже если компания остановила деятельность и работы по факту нет). Затем в день увольнения человек получает все, что он заработал к этому моменту, а также пособие на первый месяц без работы - в размере среднемесячного заработка. После того как пройдет два месяца после увольнения, он получит второе такое же пособие. А если после увольнения встать на учет Службы занятости, тогда он получит и третье пособие.

ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН

Подавляющее большинство компаний, которые у нас уже принято называть «уходящими», пока просто заморозили работу. И их можно понять: рубль обвалился, привезти товары в Россию сейчас невозможно, да и военная операция не кончается. Как тут работать?

Что ждет работников таких компаний? Мы изучили их официальные сообщения, а также направили запросы в самые крупные организации. И вот что удалось выяснить.

Общепит

В квантовой механике есть такое понятие - кот Шредингера. Этот кот есть, но одновременно его нет. Так же и со многими компаниями, которые вроде как закрылись, однако при этом продолжают работать.

Возьмем McDonald’s. Всем сотрудникам дали указание выходить на работу и после даты официального закрытия (14 марта), предложили бесплатное обучение и продолжают платить зарплаты. При этом некоторые рестораны McDonald’s даже после 14-го числа продолжают работать и не собираются закрываться. Потому что часть «макдаков» работают по франшизе - это когда российская фирма покупает право использовать торговую марку и технологии иностранной компании. И нашим бизнесменам плевать, что там решили западные акционеры.

Та же история - с Burger King: большинство ресторанов работает. Президент компании Дэвид Шир даже написал письмо своим работникам: дескать, я бы хотел немедленно прекратить работу в России, да не могу. Потому что мне принадлежит только 15% в российском бизнесе, а все остальные акции - у граждан РФ. «Мы связались с основным оператором бизнеса в РФ и потребовали приостановить работу ресторанов Burger King в России. Он отказался это сделать», - посетовал Шир.

KFC оказался точно в такой же ситуации. В России около тысячи точек этой сети, но закрылось меньше сотни - то есть только те, которые принадлежали западным владельцам. Остальные работают как ни в чем не бывало.

Производство еды

Вы, конечно, слышали, что Coca-Cola уходит из России. Но это «не та» Coca-Cola. Ушедшая компания занимается в России только рекламой и продвижением. А вот производством напитков заведует другое юридическое лицо - Coca-Cola Hellenic Bottling, на которой работают почти 8000 человек. Она никаких заявлений об уходе не делала.

Pepsico, на чьих заводах работают чуть менее 20 000 россиян, тоже не останавливается. Она временно сворачивает производство напитков Pepsi, 7Up и Mirinda, но продолжает выпускать молочные продукты («Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», BioMax, «Имунеле») и детское питание («Агуша», «Чудо детки»). Так что работники без куска хлеба (и уж тем более без стакана молока) не останутся.

Торговля

Большинство работающих в России продуктовых магазинов «западного» происхождения - Auchan, Spar, Metro и т. д. - открыты, как и прежде. Но то продукты. А вот шведский мебельный гигант IKEA закрылся до 31 мая. И до этой даты все его сотрудники будут получать зарплаты. Что будет дальше, во многом зависит от судьбы спецоперации на Украине.

Большинство производителей одежды тоже пока ждут. H&M, Adidas, Zara, Bershka закрыли магазины, но продолжают платить сотрудникам.

Автопром

Тут все сложно. Те же продукты в стране выпускать можно без проблем - зерно колосится, свинки наливаются жиром. А вот комплектующие для иномарок в страну завезти физически невозможно: самолеты не летают, фуры не ездят. Практически все иностранные производители поставили работу на паузу и о дальнейших планах почти не сообщают. Известно совсем немного. Например, Volkswagen Group (Audi, SEAT, Bentley, Skoda, Lamborghini, Bugatti, Volkswagen) объявила, что пока работники заводов получат «краткосрочные пособия».

Работники некоторых западных компаний сейчас - самые счастливые люди в России. Магазины закрыты, работы нет, а зарплату платят. Мечта! Но надолго ли это?.. Фото: REUTERS

ВСЕХ НЕ УВОЛИТЕ

Платить зарплату на время простоя - это не добрая воля работодателя, а требование закона.

- Если работы нет из-за приостановки деятельности, человеку обязаны предоставить какую-то работу, хоть перекладывать бумажки с места на места. И за это должны платить, - говорит юрист Ольга Ерошенкова.

Но бывает, что работа связана с выполнением конкретных нормативов - например, прикрутить к автомобилям сто колес за смену. Понятно, что, когда завод закрыт, ты прикрутишь примерно на сто колес меньше. Юрист поясняет: во время подобного простоя, который случился не по вине работника, ему должны платить 2/3 от зарплаты. Что и делают некоторые западные работодатели: например, российский завод Skoda в Нижнем Новгороде сейчас платит сотрудникам именно по такому принципу.

Главное слово - «сейчас». Что будет дальше, пока не знает никто. Просто взять и уволить сотрудников по российским законам нельзя. Но «приостановка деятельности» может стать первым шагом: для компаний - к окончательному выходу с рынка, для сотрудников - на улицу.

- Если компания заморозила свою деятельность, то в будущем сотрудников может ждать сокращение штата, - соглашается Ольга Ерошенкова. - Сокращение может растянуться - например, первые полгода будут сокращать одних, потом - других...

Так что в любом случае, одновременно 200 тысяч работников западных компаний на улице не окажутся. А для тех, кто останется без работы, правительство сейчас активно придумывает новые меры поддержки. На прошлой неделе глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что на поддержку занятости власти направят 40 млрд рублей. Будут созданы временные рабочие места, организованы общественные работы. Понятно, что за уборку улицы заплатят меньше, чем за работу в престижной международной компании. Но это лучше, чем ничего. А еще уволенные россияне смогут бесплатно пройти переобучение, и найти новую работу станет проще.

К тому же все иностранные компании точно не покинут Россию. Одни останутся, место других займут китайцы, турки или россияне... Сейчас многое зависит от того, насколько быстро закончится спецоперация на Украине и санкционная канонада в адрес нашей страны. Тогда и люди, и бизнес смогут поднять голову, осторожно оглядеться вокруг, понять, в каком мире мы оказались. И вернуться к работе, но уже по новым правилам. Или не вернуться - тут уж каждому свое.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что будет с торговыми центрами

Первый удар по российским торговым центрам нанесла пандемия. На их двери Роспотребнадзор повесил замки, да и сами покупатели предпочитали прятаться от заразы дома, а не по бутикам разгуливать.

Теперь новая напасть: закрылись Zara, Uniqlo, Adidas, Stradivarius, Pull and Bear, L’Oreal и многие другие магазины западных и восточных брендов. Которые годами исправно платили за аренду и обеспечивали выручку торговых центров. Однако говорить о смерти российских ТЦ пока рано.

- Во-первых, никто из брендов не говорил, что уходит полностью. Кроме того, между магазинами и ТЦ существуют арендные договоры. Да, сейчас многие магазины закрыты. Но они все равно платят за аренду помещений, за коммунальные услуги. Если бы у них было желание уйти, вряд ли бы они расходовали большие деньги на содержание, - говорит Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых центров.

По словам Войцеховского, иностранные компании занимают от 10 до 35% арендных площадей в торговых центрах страны. А в небольших ТЦ их вообще может не быть. Поэтому даже если они все разом от нас уйдут, торговые центры не обанкротятся.

К тому же это еще большой вопрос, кто кому больше нужен: западные бренды нашему покупателю или наоборот.

- Некоторые бренды здесь могут быть известны гораздо больше, чем у себя на родине. В узнаваемость и лояльность покупателей они годами вкладывали миллиарды. Поэтому им надо встать на паузу и переосмыслить происходящее. А наши люди многое в жизни повидали и относятся ко всему терпеливо, с пониманием, - ободряет «Зару» с «Адидасом» Олег Войцеховский.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

В каких отраслях стоит бояться безработицы

Александр САФОНОВ, доктор экономических наук, профессор Финансового университета:

- Основная угроза безработицы ложится на сферу услуг, общепита и такси. На эти отрасли будут больше давить даже не санкции, а снижение объема потребления из-за роста цен. Также под угрозой сектор строительства - не только сама стройка, но и доставка стройматериалов, заводы.

Многое сейчас зависит от того, как будут развиваться события. Если, например, ушедшие из России компании просто заменят на отечественные, то занятость сохранится практически в полном объеме. А если власти создадут условия для льготной ипотеки или хотя бы рассрочки платежей, это может предотвратить сокращение занятости в строительном секторе, где миллионы рабочих мест.