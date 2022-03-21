Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 21 марта 2022 года

Подразделения российских Вооруженных сил в юго-восточном направлении спецоперации за сутки продвинулись на 10 км. Фото: REUTERS

Подразделения российских Вооруженных сил в юго-восточном направлении спецоперации за сутки продвинулись на 10 км. Силы нацбата «Донбасс» в целом подавлены. Группировка войск ДНР развивает наступление в районе Новомихайловки и Верхнеторецкого.

В Николаевке под Киевом бойцы российских ВДВ взяли под контроль защищенный командный пункт ВСУ. В плен попали более 60 украинских военнослужащих. Половина из них - старшие офицеры.

Ночью 21 марта нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и разведчиков ВСУ на полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Более 80 наемников и националистов выведены из строя.

Итоги спецоперации на вечер 21 марта 2022 года. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Сумах ночью на заводе «СумыХимпром» произошла утечка аммиака - об этой провокации Минобороны РФ предупреждало накануне.

За сутки ВКС поражены 44 военных объекта Украины. В том числе четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районе Наливайковки и Золочева, шесть ЗРК «Бук М-1», три «Мсты-Б» в районе Вышгорода, четыре склада вооружений и боеприпасов, 23 места скопления боевой техники.