Прапорщик Шихжамалов "эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их".

Наступают 27-е сутки спецоперации на Украине. Фото: Александр КОЦ

Наступают 27-е сутки спецоперации на Украине. Минобороны России публикует наградные листы российских военнослужащих, которые проявили отвагу в бою. За их подвигами сегодня наблюдает весь мир.

На днях в сети появилось интервью 61-летнего Скотта Риттера, бывшего офицера военной разведки США, который 35 лет изучал действия советских, а затем российских войск на должности Инспектора ООН по вооружениям. Риттер заявил, что русские начали операцию численностью 200 000 против войска украинских националистов в 600 000. А еще отметил, что потери за последнюю неделю показывают 1 к 6 в пользу русских. И назвал это соотношение «разгромным поражением» Киева.

«Где меньше войска, там больше храбрых», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А солдатам советовал так: «Делай на войне то, что противник почитает за невозможное». Великий военный теоретик не проиграл ни одного сражения, а своих солдат берег и обращался к ним по именам. А еще помнил все их подвиги.

ОТБИЛ ВОЗДУШНУЮ АТАКУ

Старший лейтенант Сергей Овчаренко

Старший лейтенант Сергей Овчаренко Фото: Минобороны РФ

«Заместитель командира батареи, старший лейтенант Сергей Овчаренко в составе зенитной ракетной батареи «Бук-М3» с первых дней проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по уничтожению летательных аппаратов противника. Командный пункт подразделений российских войск, прикрываемый расчетом зенитного ракетного комплекса «БУК-М3» под руководством Сергея Овчаренко, подвергся нападению украинских националистов. Завязался неравный бой с противником. Наступление националистов на позиции российских подразделений сопровождалось атаками с воздуха вражеской авиации, в том числе беспилотными летательными аппаратами «Байрактар». Оперативно оценив ситуацию, Сергей немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника. В результате грамотных действий метким огнем расчета «Бук-М3» под руководством старшего лейтенанта Овчаренко были сбиты 2 самолета Су-25, что лишило наступающие силы врага поддержки с воздуха и заставило отступить».

СНЯЛ С МОСТА МИНЫ-ЛОВУШКИ

Старший лейтенант Кирилл Балаганский

Старший лейтенант Кирилл Балаганский Фото: Минобороны РФ

«Отступая, националисты заминировали мост на маршруте движения российских войск. Командир взвода, старший лейтенант Кирилл Балаганский лично возглавил группу разминирования. Рискуя жизнью, Кирилл, совместно с саперами, сняли с несущих конструкций моста через реку около 700 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, тем самым, не допустили подрыва моста националистами и обеспечили выполнение боевой задачи российскими подразделениями. Далее в ходе рейда несмотря на постоянное активное огневое воздействие диверсионно-разведывательных групп противника, Кирилл продолжил вести инженерную разведку маршрутов выдвижения подразделений. На следующий день в районе очередного моста разведчики доложили командиру, что мост заминирован, причем националисты подготовили взрывные устройства с изощренными ловушками, которые свидетельствовали о том, что они были установлены под руководством иностранных инструкторов. После того, как саперы приступили к обезвреживанию основных зарядов, по ним был открыт пулеметный и снайперский огонь противника. Оценив обстановку и выявив огневую точку противника, старший лейтенант Балаганский лично из ручного гранатомета подавил ее. В дальнейшем силами подразделения сопротивление врага было сломлено. Понимая, что на аэродроме его сослуживцы-десантники уже сутки ведут ожесточенные бои с превосходящими силами противника и им необходимо подкрепление, которое должно пройти по этому мосту Кирилл в максимально короткий срок лично обезвредил все взрывные устройства. Своими решительными, смелыми и профессиональными действиями старший лейтенант Кирилл Балаганский обеспечил оперативное продвижение подразделений соединения в район выполнения боевой задачи и спас жизни многим десантникам передового отряда. Благодаря грамотным действиям в бою по овладению мостом потерь среди личного состава российских саперов не допущено».

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Старший лейтенант Дмитрий Дмитрук

Старший лейтенант Дмитрий Дмитрук Фото: Минобороны РФ

«Парашютно-десантная рота под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Дмитрука выполняла задачу по удержанию плацдарма для продвижения российских войск в тыл подразделений националистов, оказывающих ожесточенное сопротивление. В ходе выполнения задач личным составом роты было обнаружено скрытное перемещение диверсионной группы противника в район моста через реку. Противник, понимая значимость моста в ходе оперативного продвижения наступающих российских подразделений, предпринял отчаянную попытку захватить мост и в последующим подорвать его. В ходе боестолкновения старший лейтенант

Дмитрук, получив ранение, проявляя стойкость и мужество, продолжил руководить личным составом и оборонять стратегически важный объект. В результате боя рота под командованием старшего лейтенанта Дмитрука уничтожила 4 огневые точки, 3 боевых машины пехоты и более 20 националистов. При этом рота не допустила подрыва стратегически важного моста и создала условия для успешного развития дальнейшего наступления наших войск».

СПАС НА ПОЛЕ БОЯ 17 РАНЕНЫХ

Прапорщик Артур Шихжамалов

Прапорщик Артур Шихжамалов Фото: Минобороны РФ

«Начальник медицинского пункта десантно-штурмового батальона прапорщик Артур Шихжамалов в составе колонны десантно-штурмового полка двигался в заданный район. В ходе следования колонна попала в тщательно подготовленную украинскими националистами засаду и подверглась массированному огню из противотанковых гранатометов. Полк немедленно приступил к отражению атаки многократно превосходящего числом противника. Одним из первых минометных выстрелов националистов машина, в которой находился прапорщик Шихжамалов, была подбита. Артур, несмотря на контузию и полученную травму ноги, оценив обстановку, незамедлительно начал предпринимать меры по эвакуации раненых сослуживцев из машин и оказанию им первой доврачебной помощи. Находясь под непрекращающимся огнем противника, не обращая внимания на полученные повреждения, прапорщик Артур Шихжамалов, оценивая тяжести ранения, оказывал неотложную помощь прямо в местах массированного обстрела и только потом эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их. После отражения российскими десантниками вражеской атаки прапорщик Шихжамалов продолжал поддерживать жизненные функции раненых до прибытия медицинского отряда специального назначения, после чего они были транспортированы в безопасный район. Стойкость и профессионализм Артура Шихжамалова позволили минимизировать потери личного состава полка и сохранить жизни 17 военнослужащим».

После операций в госпиталях получившие ранения военнослужащие пройдут полную реабилитацию в лучших медцентрах, а затем отправятся в санатории до полного восстановления здоровья.

Вчера заместитель Министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил Звезду Героя вдове погибшего в ходе специальной военной операции на Украине десантника гвардии старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова.

При выполнении особого задания в тылу противника он оказался в окружении превосходящего по силам противника, и решил принять огонь на себя. Получив тяжелое ранение, отстреливался до последнего боеприпаса. А оставшейся гранатой подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов.

Старший лейтенант Гаджимагомедов повторил подвиг летчика Романа Филипова, который героически погиб в Сирии в 2018 году".