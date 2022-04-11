Неизлечимо больную Татьяну Лазареву заживо похоронили: "Привет с того света!"

Татьяна Лазарева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Татьяна Лазарева, обосновавшаяся в Испании, отреагировала на новость о своей смерти. Неизлечимо больную телеведущую заживо похоронили недоброжелатели.

Татьяна Лазарева сообщила о том, что сплетники распускают слухи о ее смерти. "Всем привет с того света! Мне пишут и звонят обеспокоенные друзья. Я говорю с ними, ржу и успокаиваю. Пишу тут, чтобы подтвердить, что я пока жива и здорова... Не дождетесь!" - заявила 55-летняя телеведущая.

Она отметили, что ей часто пишут пожелания смерти. Однако сей факт некогда популярную артистку не тревожит. "Можете продолжать писать мне угрозы и проклятия. Я к ним отношусь спокойно. Наши слезы, обида и гнев - это наши растраченные силы. Поберегите свою энергию для объятий и любви", - добавила Татьяна.

Живя в Испании, звезда продолжает бороться с неизлечимой болезнью. Она страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Был период, когда из-за недуга Татьяна подсела на антидепрессанты.

Лечение, по ее словам, давало хороший результат. Она даже перестала принимать таблетки. "Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем", - признавалась Лазарева.

Сразу после развода она находилась на грани нервного срыва, последствия которого сказываются до сих пор. "У меня был срыв... Я очень сильно напилась, была истерика, я рыдала и билась..." - рассказывала юмористка.