Военная спецоперация на Украине 12 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе по освобождению граждан. Сейчас а Украине до сих пор тяжелая обстановка, однако благодаря гуманитарным коридорам удалось вывести десятки тысяч человек. Однако украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе по жилому сектору. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 апреля 2022 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов совершить поездку в Киев, если этот визит окажется полезным в урегулировании конфликта.

Франция объявила персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ даст соответствующий ответ на подобные действия Франции.

На севере Республики Крым объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. Об этом объявил в понедельник 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что это исключительно профилактическая мера.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

11 апреля:

23:10 Канцлер Австрии Нехаммер после встречи с Путиным заявил о важности поддержки российско-украинских переговоров

22:19 Макрон заявил о готовности посетить Киев для урегулирования ситуации на Украине

21:50 Захарова прокомментировала решение французского МИД о высылке еще шестерых российских дипломатов. Франция выслала еще шесть российских дипломатов, заявив об их якобы противоречащей интересам национальной безопасности этой страны деятельности

21:07 Пентагон заявил, что системы ПВО С-400 слишком сложны для Украины